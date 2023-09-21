Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы (Фабио Алейшо)

Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы в 9-м туре РПЛ.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

Мойзес получил повреждение в игре 8-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». При этом, как отмечает Алейшо, игрок должен вернуться к матчу 10-го тура с «Балтикой».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов говорил, что Мойзес может возобновить тренировки в общей группе 21 сентября.

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