Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы (Фабио Алейшо)

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия травмы Мойзес Барбоза Футбол

Защитник ЦСКА Мойзес пропустит матч с «Ростовом» из-за травмы в 9-м туре РПЛ.

Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

Мойзес получил повреждение в игре 8-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов». При этом, как отмечает Алейшо, игрок должен вернуться к матчу 10-го тура с «Балтикой».

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов говорил, что Мойзес может возобновить тренировки в общей группе 21 сентября.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий