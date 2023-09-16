Мойзес травмировал ногу, неудачно упав. Защитника ЦСКА заменили в 1-м тайме матча с «Крыльями»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче с «Крыльями Советов».

Московская команда принимает самарскую в рамках 8-го тура Мир (0:2, первый тайм). Барбоза вышел в стартовом составе армейцев.

Бразилец был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы – он неудачно упал и повредил ногу. После этого эпизода защитник продолжил играть, но вскоре попросил замену. вышел вместо него на 22-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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