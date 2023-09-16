Мойзес травмировал ногу, неудачно упав. Защитника ЦСКА заменили в 1-м тайме матча с «Крыльями»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия травмы Мойзес Барбоза Илья Агапов Футбол

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче с «Крыльями Советов».

Московская команда принимает самарскую в рамках 8-го тура Мир РПЛ (0:2, первый тайм). Барбоза вышел в стартовом составе армейцев. 

Бразилец был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы – он неудачно упал и повредил ногу. После этого эпизода защитник продолжил играть, но вскоре попросил замену. Илья Агапов вышел вместо него на 22-й минуте. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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13 комментариев

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Давид Agabekyan
Скоро уже из u16 за ЦСКА играть будут
+13
0
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Кирилл
Очень серьезная потеря: сначала Дивеев, теперь и Мойзес …

Здоровья бразильцу !
+7
0
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Islam Gasanov
Выпускайте Бабаева в защиту за провальное трансферное окно
+5
0
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Геодез
У Федотова все хорошо.
+3
-1
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Владимир Тищенко
Здоровья!!
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Ярик01
Совсем нет лишних и посторонних людей
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Серёга Соколов
А где те самые эксперты,которые кинули мне минусы,когда я писал,что нам нужнен ЛЗ. Мне тогда ответили,что у нас все есть. Теперь тоже всё норм?
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kilo_gilo
еще не поздно вернуть Щенникова)))
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Кирилл Эсаулов
Ну теперь потерпеть до зимы, затем до лета...прям какой то свой собственный цикл, как у Спартака
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Олег Сагайдачный
Матч тв зажал футбол. Думаю в игру включились судьи на ВАРе.
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Рома Емельченков
И Агапов сразу подсунул мяч Кучаеву под двойной прессинг.
Зачем мы этот шлак купили? Постоянно косячит.
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Павел Справедливый
Не купили левого защитника, теперь сосите болт
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RSI
Ответ Давид Agabekyan
Скоро уже из u16 за ЦСКА играть будут
Пока за наших играют любимчики.
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