Мойзес травмировал ногу, неудачно упав. Защитника ЦСКА заменили в 1-м тайме матча с «Крыльями»
Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче с «Крыльями Советов».
Московская команда принимает самарскую в рамках 8-го тура Мир РПЛ (0:2, первый тайм). Барбоза вышел в стартовом составе армейцев.
Бразилец был вынужден досрочно покинуть поле из-за травмы – он неудачно упал и повредил ногу. После этого эпизода защитник продолжил играть, но вскоре попросил замену. Илья Агапов вышел вместо него на 22-й минуте.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Здоровья бразильцу !
Зачем мы этот шлак купили? Постоянно косячит.