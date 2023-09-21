Ташуев о поражении «Факела» от «Оренбурга» в серии пенальти: «Психология сыграла свою роль. Или удача. Играем активно, стараемся доминировать, но голов нет»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Ташуев Факел Оренбург Матч ТВ Футбол

Сергей Ташуев положительно оценил игру «Факела» против «Оренбурга».

В матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России основное время завершилось со счетом 0:0. В серии 11‑метровых ударов точнее оказались хозяева – 4:2.

«Довольны ребятами, все‑таки молодежь играла. Тем более в дороге мы уже шестой день. С поездами, с перелетами…

Ребята молодцы, выдержали интенсивность игры. Немного тревожит, что не реализуем моменты. Играем активно, стараемся доминировать, но голов нет.

Хороший матч. К сожалению, второй матч – боевая ничья. А пенальти это так – лотерея. Два нападающих – два промаха. Забавно. Бывает такое. Психология сыграла свою роль. Или удача», — сказал тренер «Факела».

«Оренбург», набрав 8 очков, располагается на первой строчке в группе А, «Факел» с 4 очками занимает последнее место.

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1 комментарий

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Пикачу82
Ташуев в футбол не играл, поэтому и проигрывает)))))
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