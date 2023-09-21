Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в игре с «Оренбургом». Он проходит обследование в больнице

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Факел Оренбург Матвей Ивахнов Футбол

Игрок «Факела» Матвей Ивахнов получил перелом лобной пазухи.

Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование.

Здоровья тебе, Матвей!» – говорится в сообщении «Факела». 

«Факел» уступил «Оренбургу» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, пен. 2:4).

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7 комментариев

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Serega36rus
да что за напасть, и так нет нападающих
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Мирон Тютиков
Ответ Serega36rus
да что за напасть, и так нет нападающих
нападающие то есть,хороших мало
+1
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Serega36rus
Ответ Мирон Тютиков
нападающие то есть,хороших мало
Сейчас самое время проявлять себя и в основу пробиваться
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За Валенсию с 1999
уровень Ивахнова - качать мячи перед тренировкой. Нулевой абсолютно. Запомнился у Савина только
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Сергей Жарковский
Здоровья парнишке!👍
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Мирон Тютиков
Ответ Serega36rus
Сейчас самое время проявлять себя и в основу пробиваться
да им это мало нужно,главное,что им платили,а тех кому нужно, очень мало
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Евгений Матыцын
Ответ Serega36rus
да что за напасть, и так нет нападающих
Жаль, что травму получил, здоровья ему!!!!! А, так это не нападающий, бездарь его уровень Чемпионат области....
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