Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в игре с «Оренбургом». Он проходит обследование в больнице
Игрок «Факела» Матвей Ивахнов получил перелом лобной пазухи.
Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба.
«Наш нападающий Матвей Ивахнов получил в игре с «Оренбургом» перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование.
Здоровья тебе, Матвей!» – говорится в сообщении «Факела».
«Факел» уступил «Оренбургу» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, пен. 2:4).
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