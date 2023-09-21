Форвард «Факела» Ивахнов получил перелом лобной пазухи в игре с «Оренбургом». Он проходит обследование в больнице

Игрок «Факела» Матвей Ивахнов получил перелом лобной пазухи.

Об этом сообщила пресс-служба воронежского клуба.

«Наш нападающий получил в игре с « » перелом лобной пазухи. Форварда отвезли в больницу, он проходит обследование.

Здоровья тебе, Матвей!» – говорится в сообщении « ».

«Факел» уступил «Оренбургу» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, пен. 2:4).

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