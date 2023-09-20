Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» хотел в ЛЧ, но не заслужил. Сделаем все, чтобы выиграть ЛЕ»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк заявил о желании выиграть Лигу Европы.

«Мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но не заслужили это. Мы заслужили сыграть в Лиге Европы и сделаем все, чтобы победить в ней. Мы хотим попытаться и выиграть ЛЕ. Для этого надо работать, и работа начинается с завтрашнего дня.

Нам не стоит забегать вперед. Каждая игра в каждом турнире будет тяжелой. Мы смотримся хорошо, но сейчас только сентябрь», – сказал защитник «Ливерпуля».

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7 комментариев

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NeverAloneWalker
Севилья будет снова в финале с 3 места в ЛЧ! Скриньте
+2
0
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Кирилл Набухов
Ответ Direct free kick
Финал ЛЕ: Рома-Ливерпуль 4:1
За счёт чего Рома дойдёт хотя бы до финала?
+2
-1
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Кирилл Набухов
Ответ Direct free kick
Величия Моуриньо
Величия? Когда он в последний раз что-то значительное выиграл? ЛЕ в МЮ?

Не осталось там никакого величия, только самомнение и умение выбить жирный контракт.
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