Вирджил ван Дейк: «Ливерпуль» хотел в ЛЧ, но не заслужил. Сделаем все, чтобы выиграть ЛЕ»

Вирджил ван Дейк заявил о желании выиграть Лигу Европы.

«Мы все хотели попасть в Лигу чемпионов, но не заслужили это. Мы заслужили сыграть в и сделаем все, чтобы победить в ней. Мы хотим попытаться и выиграть ЛЕ. Для этого надо работать, и работа начинается с завтрашнего дня.

Нам не стоит забегать вперед. Каждая игра в каждом турнире будет тяжелой. Мы смотримся хорошо, но сейчас только сентябрь», – сказал защитник « ».

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