В ночь на понедельник на «Эксплория Стэдиум» состоится очередной поединок в североамериканской лиге МЛС. Местный Орландо Сити будет принимать Интер Майами. Дерби штата Флориды стартует в 02:30 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Орландо с форой 0 (1,6); индивидуальный тотал голов Орландо Сити больше 1,5 (1,9).

Орландо Сити

Команда колумбийского тренера Оскара Парехи проводит очень достойный сезон. На сегодняшний день Орландо Сити занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Всё идет к тому, что парни Парехи сумеют пробиться в плей-офф.

Перед принципиальной игрой с Интер Майами Орландо без особого успеха съездил в гости к Нью-Йорк Сити, уступив 0:2. Теперь подопечные Парехи полны решимости реабилитироваться перед своей публикой.

Интер Майами

Разумеется, если говорить об Интере, то здесь всё внимание приковано к Лионелю Месси. На 38-й минуте матча с Торонто аргентинец попросил замену. Лео почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру.

«У Месси последствия старой травмы, которая по-прежнему беспокоит его. Мы изучим медицинский отчет, но Лео точно не будет играть в Орландо», – заявил главный тренер Интера Херардо Мартино.

Публика на домашней арене Интера радостно повалила на выход сразу после замены Месси (новая традиция в Майами). Впрочем, те кто остался смогли насладиться классной победой подопечных Херардо Мартино. Интер прекрасно справился и без Месси, разгромив Торонто со счетом 4:0.

Локальный успех пока не особо влияет на турнирное положение команды Мартино. Майами проваливает кампанию-2023, занимая лишь тринадцатое место в Восточной конференции МЛС.

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Орландо Сити – Интер Майами: история личных встреч

Суммарно соседи по штату Флорида успели провести десять очных поединков в рамках МЛС. Преимущество на стороне Орландо – пять побед против трех у Интера. Еще два дерби завершились мировым исходом.

Крайний матч команд в МЛС состоялся 21 мая. Тогда победу отпраздновал Орландо Сити – 3:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Орландо Сити – Интер Майами

Букмекеры оперативно отреагировали на историю с повреждением Месси. БК BetBoom считает фаворитом дерби хозяев поля. На победу Орландо дают коэффициент 2,16. Успех Интера оценивается цифрой 3,17. Ничья – 3,63.

При этом даже ввиду отсутствия Месси аналитики ждут результативного футбола. BetBoom предлагает поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,71 (тотал меньше 2,5 – 2,13).

Даже если бы медицинский штаб Интера успел помочь Месси восстановиться, суперзвездный аргентинец все равно не вышел бы на поле. Дело в том, что уже 28 сентября Интеру из Майами предстоит финал открытого Кубка США против клуба Хьюстон Динамо. Опытнейший тренер Херардо Мартино не будет лишний раз рисковать здоровьем своего лидера. Также уже известно, что встречу в Орландо пропустит защитник Жорди Альба. Возможно, что дополнительный отдых получит и хавбек Серхио Бускетс. Шанс выиграть трофей здесь и сейчас гораздо важнее матча регулярного чемпионата МЛС, пусть и достаточно принципиального.

Исходя из сложившихся обстоятельств, считаем, что Орландо как минимум не уступит в дерби. Букмекерская контора BetBoom предлагает «загрузить» на победу Сити с нулевой форой с коэффициентом 1,6.

В качестве бонуса можно присмотреться к варианту со ставкой на индивидуальный тотал голов Орландо больше 1,5. БК BetBoom дает на такой вариант развития событий коэффициент 1,9. Дело в том, что Сити стабильно радует родную публику – в последних 6 домашних матчах в рамках МЛС Орландо забивал не менее двух голов.

Где смотреть матч Орландо Сити – Интер Майами

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