Джуд Беллингем: «Ты не осознаешь, как велик «Реал», пока не станешь его частью. Хочу быть киллером в штрафной»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался после победного гола за «Реал» в Лиге чемпионов.

Вчера «Мадрид» обыграл «Унион» (1:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голу Беллингема на 94-й минуте.

«Играть в Лиге чемпионов – лучшее ощущение из возможных. Думал, что Ла Лига – это здорово, пока не услышал рев фанатов после гола. Я сошел с ума от поддержки фанатов. Ты не осознаешь, как велик этот клуб, пока не станешь его частью.

Мы были терпеливыми и знали, что моменты будут. Мы получили его в самом конце. Это не самый красивый мой гол.

Я хочу находиться в штрафной, чтобы быть киллером и помогать команде. Обычно я скромный парень, но я очень хорошо адаптировался. Всегда выхожу на поле с улыбкой», – сказал Беллингем, получив приз лучшему игроку матча с «Унионом».

20-летний полузащитник забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Реал» после перехода. Его полную статистику можно найти здесь.

«Реал» сломал «Унион» лишь на 90+4. Это новый подвиг Беллингема

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18 комментариев

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bestvideox
Лучший трансфер Реала за последние несколько лет.
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Евгений Квасников
кто бы что не говорил,но Реал реально заслуживает огромного уважения. хоть и не болельщик Реала,но факт остаётся фактом. он был есть и будет Великим!!!
+10
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Рашпель793
Беллингем похоже рождён, чтобы в Реале играть. Какая-то нереальная чуйка у него на решающие голы, ещё и ближе к концу матча или вообще в самом конце. При этом он и не форвард.
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Dexter Morgan
Реал Мадрид действительно величайший клуб в истории. И все амбициозные игроки находят себя в нём. Беллингем просто потрясающий футболист. Видит поле, обладает отличной техникой и дриблингом, прекрасные передачи отдаёт и забивает. Гений просто. Паренёк просто берёт и решает.
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Сикарио
Давай, Джуд, теперь надо казнить матрасню.
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Blaumerc
Белингем прекрасно вписался в состав Мадрида, это было понятно и задолго до перехода, что Мадрид и Белингем прекрасно подходяд друг для друга.
Такое же ощущение было когда Коутиньо переходил в Барсу, но как видим не получилось.
так что Белингему только удачи, но не в матчах с Барселоной
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Wiley Fox
Очень похож на распиаренное полено по статистике в его прошлых клубах
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Ussaev M
пока главный кандидат на следующий золотой мяч. так держать.
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a.akhtimenko97@icloud.com
Красавчик 💪🏼💪🏼💪🏼
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Line Home
Ответ Сикарио
Давай, Джуд, теперь надо казнить матрасню.
Прям казнить? Мятежник сливочный
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alireal
Ответ Line Home
Прям казнить? Мятежник сливочный
Четвертовать!
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Mihail0910
Ответ GuruFutbola
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Когда все осознают, что это надуманное величие, у него уже будет несколько золотых мячей
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