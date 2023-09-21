Джуд Беллингем: «Ты не осознаешь, как велик «Реал», пока не станешь его частью. Хочу быть киллером в штрафной»
Джуд Беллингем высказался после победного гола за «Реал» в Лиге чемпионов.
Вчера «Мадрид» обыграл «Унион» (1:0) в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голу Беллингема на 94-й минуте.
«Играть в Лиге чемпионов – лучшее ощущение из возможных. Думал, что Ла Лига – это здорово, пока не услышал рев фанатов после гола. Я сошел с ума от поддержки фанатов. Ты не осознаешь, как велик этот клуб, пока не станешь его частью.
Мы были терпеливыми и знали, что моменты будут. Мы получили его в самом конце. Это не самый красивый мой гол.
Я хочу находиться в штрафной, чтобы быть киллером и помогать команде. Обычно я скромный парень, но я очень хорошо адаптировался. Всегда выхожу на поле с улыбкой», – сказал Беллингем, получив приз лучшему игроку матча с «Унионом».
20-летний полузащитник забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Реал» после перехода. Его полную статистику можно найти здесь.
«Реал» сломал «Унион» лишь на 90+4. Это новый подвиг Беллингема
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Такое же ощущение было когда Коутиньо переходил в Барсу, но как видим не получилось.
так что Белингему только удачи, но не в матчах с Барселоной