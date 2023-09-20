Анчелотти об отсутствии Винисиуса: «Один из лучших форвардов в мире. Он делает разницу, поэтому нужен «Реалу»
Карло Анчелотти назвал Винисиуса одним из лучших нападающих мира.
Об этом тренер «Реала» заявил после матча против «Униона» (1:0) в Лиге чемпионов.
– Вам сильно не хватает Винисиуса в таких матчах?
– Винисиус – один из лучших форвардов в мире.
Он делает разницу, поэтому нужен нам. Хоселу сыграл очень хорошо, снова мог забить. Винисиус вернется в следующую среду.
Очевидно, что с Хоселу на поле улучшается наша игра в воздухе.
Приход Беллингема в команду очень важен не только для Хоселу. Был удар головой на первой минуте, потом штанга... Мы опасны в верховых единоборствах, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
6 комментариев