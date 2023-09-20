Анчелотти об отсутствии Винисиуса: «Один из лучших форвардов в мире. Он делает разницу, поэтому нужен «Реалу»

Карло Анчелотти назвал Винисиуса одним из лучших нападающих мира.

Об этом тренер «Реала» заявил после матча против « » (1:0) в Лиге чемпионов.

– Вам сильно не хватает в таких матчах?

– Винисиус – один из лучших форвардов в мире.

Он делает разницу, поэтому нужен нам. Хоселу сыграл очень хорошо, снова мог забить. Винисиус вернется в следующую среду.

Очевидно, что с Хоселу на поле улучшается наша игра в воздухе.

Приход Беллингема в команду очень важен не только для . Был удар головой на первой минуте, потом штанга... Мы опасны в верховых единоборствах, – сказал главный тренер « » .

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