Анчелотти об отсутствии Винисиуса: «Один из лучших форвардов в мире. Он делает разницу, поэтому нужен «Реалу»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Хоселу Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти назвал Винисиуса одним из лучших нападающих мира.

Об этом тренер «Реала» заявил после матча против «Униона» (1:0) в Лиге чемпионов.

– Вам сильно не хватает Винисиуса в таких матчах?

– Винисиус – один из лучших форвардов в мире.

Он делает разницу, поэтому нужен нам. Хоселу сыграл очень хорошо, снова мог забить. Винисиус вернется в следующую среду.

Очевидно, что с Хоселу на поле улучшается наша игра в воздухе.

Приход Беллингема в команду очень важен не только для Хоселу. Был удар головой на первой минуте, потом штанга... Мы опасны в верховых единоборствах, – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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6 комментариев

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corazón blanco
Да, креатива Винисиуса в таких вот матчах, как сегодня не хватает.
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Rister81
Очередная безидейная игра Реала Анчелотти,никакой тактики,заготовок,просто играют от скила,когда нибудь в Реале будет системный тренер,который поставит сильный и красивый футбол,но это уже другая история
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VuNePonimaete
Последние матчи четко показали, что представляет собой атака Реала без Вини, на Родриго больно глазам смотреть, от Хоселу больших надежд и нет, чел впервые в ЛЧ выступил, вот Браима почему шансов не дают это вообще загадка
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Skamar
Ответ Rister81
Очередная безидейная игра Реала Анчелотти,никакой тактики,заготовок,просто играют от скила,когда нибудь в Реале будет системный тренер,который поставит сильный и красивый футбол,но это уже другая история
Никогда такого не будет)) сильный и красивый футбол в Мадриде при тренерах типа Дель Боске, Зидана и Анчеллоти. Не может Мадрид в системный футбол играть; разве что звать Гвардиолу или не покупать звёзд. Представь, в следующем году зовут условного Нагельсмана и одновременно берут Мбаппе, ну какой системный футбол может быть
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Skamar
Ответ Rister81
Очередная безидейная игра Реала Анчелотти,никакой тактики,заготовок,просто играют от скила,когда нибудь в Реале будет системный тренер,который поставит сильный и красивый футбол,но это уже другая история
последние системные тренеры были Лопетеги и Бенитес, помним чем все закончилось. Даже Моур был вынужден меняться исходя из состава
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Skamar
Ответ Rister81
Очередная безидейная игра Реала Анчелотти,никакой тактики,заготовок,просто играют от скила,когда нибудь в Реале будет системный тренер,который поставит сильный и красивый футбол,но это уже другая история
хотя сейчас со сменой поколений в полузащите (вместо творцов Модрича и Крооса пришли двужильные и молодые) , конечно, идеальное время строить систему
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