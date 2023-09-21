Артета о 4:0 с ПСВ: «Арсенал» феноменально сыграл в обеих штрафных. Мы получили удовольствие»

Микель Артета сообщил, как проведет вечер после победы «Арсенала» над ПСВ (4:0).

«Мы получили удовольствие. Мы с первой минуты пошли вперед. Мы действовали действительно здорово в обеих штрафных, а в Лиге чемпионов это обязательное условие, если хочешь на что-то претендовать.

В действиях между штрафными есть что улучшить, но внутри них мы играли феноменально.

Хочу насладиться вечером, вернуться домой и организовать приятный поздний ужин с женой. Я буду наслаждаться этой победой, а завтра сосредоточусь на «Тоттенхэме», потому что впереди важная игра», – сказал главный тренер « ».

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