Артета о 4:0 с ПСВ: «Арсенал» феноменально сыграл в обеих штрафных. Мы получили удовольствие»

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета сообщил, как проведет вечер после победы «Арсенала» над ПСВ (4:0).

«Мы получили удовольствие. Мы с первой минуты пошли вперед. Мы действовали действительно здорово в обеих штрафных, а в Лиге чемпионов это обязательное условие, если хочешь на что-то претендовать.

В действиях между штрафными есть что улучшить, но внутри них мы играли феноменально.

Хочу насладиться вечером, вернуться домой и организовать приятный поздний ужин с женой. Я буду наслаждаться этой победой, а завтра сосредоточусь на «Тоттенхэме», потому что впереди важная игра», – сказал главный тренер «Арсенала».

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5 комментариев

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Фанат спорта01
можно было ещё пару тройку мячей положить.
+4
0
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Gunner_14
Троссард, Эдегор и Сака отличный матч провели. В целом у «Арсенала» сформировалась обойма игроков, которые всегда на уровне. Крепкая команда, которой по силам выиграть любой турнир
+3
0
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Биограф Венгера
Dominating!
+2
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Виталий Ан
Столько много слов сказал и не разу про доминнацию?!)).
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Gunner_14
Хотя не припомню ни одной плохой игры у Троссарда. Вот уж точно находка. По соотношению цена/качество, кол-во сыгранных минут/объем пользы — ему равных нет. Лютый топарь
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