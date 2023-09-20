У «Арсенала» 6 побед с учетом серии пенальти в Суперкубке Англии и ничья в 7 матчах на старте сезона
«Арсенал» не проиграл ни в одном из 7 матчей с начала сезона-2023/24.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл ПСВ со счетом 4:0.
С учетом победы над «Манчестер Сити» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 4:1) «Арсенал» одержал 6 побед в 7 матчах сезона во всех турнирах. Матч с «Фулхэмом» в 3-м туре АПЛ завершился вничью (2:2).
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Из всех больше всего запомнился Райя с его пасами. На любую дистанцию почти всегда в ноги, это было шедеврально. Также отмечу выбор позиции, из-за чего все удары ПСВ становились почти всегда легкой добычей.
Однозначно топчик.
27.09 - ждем победу над "Борнмутом"
30.09 - на КАФЛ с "Брентфордом" - все равно, полурезерв играет пусть
03.10 - над "Лансом" ожидать вправе крупную победу
08.10 - "МС" будет фаворитом, но есть все шансы подойти к матчу с хорошим настроением