У «Арсенала» 6 побед с учетом серии пенальти в Суперкубке Англии и ничья в 7 матчах на старте сезона

«Арсенал» не проиграл ни в одном из 7 матчей с начала сезона-2023/24.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл ПСВ со счетом 4:0.

С учетом победы над «Манчестер Сити» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 4:1) «Арсенал» одержал 6 побед в 7 матчах сезона во всех турнирах. Матч с «Фулхэмом» в 3-м туре АПЛ завершился вничью (2:2).

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