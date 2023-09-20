У «Арсенала» 6 побед с учетом серии пенальти в Суперкубке Англии и ничья в 7 матчах на старте сезона

Теги ПСВ Микель Артета Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Суперкубок Англии Футбол

«Арсенал» не проиграл ни в одном из 7 матчей с начала сезона-2023/24.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл ПСВ со счетом 4:0.

С учетом победы над «Манчестер Сити» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии (1:1, пен. 4:1) «Арсенал» одержал 6 побед в 7 матчах сезона во всех турнирах. Матч с «Фулхэмом» в 3-м туре АПЛ завершился вничью (2:2).

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24 комментария

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ALMANAC
На доминировании ворвались в ЛЧ
+24
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+24
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BerezhnevKanonir
С возвращением в ЛЧ!
+16
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Wekil Halylow
Ответ ALMANAC
На доминировании ворвались в ЛЧ
а главное игра конфетка
+8
0
+8
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rigobersong
Тотал доминейшн!:))
+12
-4
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Александр Белов
Кажется стали достойным соперником для Сити и Ливерпуля
+7
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Ложный Латераль
Арсенал это то, чего так хотели фанаты МЮ от Тен Хаага. Красавцы.
+7
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Roman
Ученик, видимо, снова готов бросить перчатку своему учителю
+5
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Mykytka
Отличная игра.
Из всех больше всего запомнился Райя с его пасами. На любую дистанцию почти всегда в ноги, это было шедеврально. Также отмечу выбор позиции, из-за чего все удары ПСВ становились почти всегда легкой добычей.
Однозначно топчик.
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Pavel Harriss
с каких пор победа по пенальти считается, как полноценная. вроде как никогда так не считали по миру. без негатива к пушкарям, но все же
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ML26
Мы верили в процесс, а теперь видим его плоды
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ERNST
Гегемон сезона в Англии и ЛЧ, наряду с Баварией.
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Wekil Halylow
надеюсь продолжится в игре ФК птицафабрикой
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Gunner_14
24.09 - победа над "Тоттенхэмом", надеюсь
27.09 - ждем победу над "Борнмутом"
30.09 - на КАФЛ с "Брентфордом" - все равно, полурезерв играет пусть
03.10 - над "Лансом" ожидать вправе крупную победу
08.10 - "МС" будет фаворитом, но есть все шансы подойти к матчу с хорошим настроением
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Rhett Butler
Видно, что Артета хотел этот матч выиграть любой ценой. Нужно было вернуться в ЛЧ с теплым чувством, слава Богу получилось, лишь бы осталось сил на ТТХ...
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Gunner_14
Претендент на победу в АПЛ и ЛЧ. Объективно
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Billy_Shears
А нельзя было с Фулхэмом показать половину сегодняшней игры?
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Средний палец Кирана Тирни
Да, Райа делает мощнейшую заявку задвинуть Рамсдейла на скамейку запасных. Топ голкипер с выверенными пасами и уверенной игрой в створе ворот.
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Средний палец Кирана Тирни
Игра с Сити покажет готовность бороться за самые высокие места. Именно игра, а не результат.
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Pavel Harriss
Ответ Wekil Halylow
а главное игра конфетка
увы, но спорт учит, что содержание не важно, если нет результата
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Billy_Shears
Ответ Roman
Ученик, видимо, снова готов бросить перчатку своему учителю
Кройфу, Мойесу или Венгеру?
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