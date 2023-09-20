Безруков назвал игру «Рубина» и «Ростова» похожей на АПЛ: «Зрелищный футбол. Красочный и интересный матч»

Руслан Безруков сравнил с АПЛ матч «Рубина» и «Ростова».

Ростовчане одержали победу над казанцами (1:1, 4:2 по пенальти) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Две команды хотели победить, был зрелищный футбол.

Я даже во время игры и после партнерам по команде говорил, что похоже на . Честно, такие ощущения были.

Матч получился красочный и интересный», – сказал полузащитник « » .

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