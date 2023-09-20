Безруков назвал игру «Рубина» и «Ростова» похожей на АПЛ: «Зрелищный футбол. Красочный и интересный матч»
Руслан Безруков сравнил с АПЛ матч «Рубина» и «Ростова».
Ростовчане одержали победу над казанцами (1:1, 4:2 по пенальти) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Две команды хотели победить, был зрелищный футбол.
Я даже во время игры и после партнерам по команде говорил, что похоже на АПЛ. Честно, такие ощущения были.
Матч получился красочный и интересный», – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Столько матчей в АПЛ сыграно.
А кто это вообще??