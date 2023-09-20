Безруков назвал игру «Рубина» и «Ростова» похожей на АПЛ: «Зрелищный футбол. Красочный и интересный матч»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России премьер-лига Англия Р-Спорт Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков сравнил с АПЛ матч «Рубина» и «Ростова».

Ростовчане одержали победу над казанцами (1:1, 4:2 по пенальти) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Две команды хотели победить, был зрелищный футбол.

Я даже во время игры и после партнерам по команде говорил, что похоже на АПЛ. Честно, такие ощущения были.

Матч получился красочный и интересный», – сказал полузащитник «Рубина» Руслан Безруков.

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17 комментариев

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svft
тьфу, не тот
+36
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Очки Дани Алвеса
Ну да, в обоих случаях присутствовал мяч, похоже!
+13
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Алекс Мелкумян
Сегодня Онана играет Безрукова((
+12
-2
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U
Почти как орбит со вкусом апл.
+9
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AlKRD
Когда давал интервью, березку обнимал?)
+6
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Andartan
БЕЗНОГNМ
+3
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Равиль Зарипов
Как же достали эти теги. Вот у меня своя лента и мне выходит эта новость «как в АПЛ». Ну вы серьезно?
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SWS
Мы с первого класса вместе
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Женька Овомоела
Руслан Безглазов
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Циник Петербургский
Ответ AlKRD
Когда давал интервью, березку обнимал?)
Это не тот Безруков. А тот Безруков - не этот 🤪
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Алексеич (Ростов-Дон)
Каждый видит то, что хочет видеть. До АПЛ, если честно, ну очень далеко.
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Пинающий Достоинства
Откопали чела из дубля ради красивого заголовка….СпортС, такой СпортС))
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Газонокосильщик Хави
знатно сегодня спортс в заголовках накидывает
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Ковид 07.10.52
Он имел ввиду Алжирскую профессиональную лигу....мы уже с ними сравнялись...
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Alex Slobodskikh
Ну кому как не Безрукову это знать.
Столько матчей в АПЛ сыграно.
А кто это вообще??
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Nik Yeremich
а я уже подумал что Сергей снова футбол смотреть начал
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