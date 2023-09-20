Румыния за баннер и кричалки «Косово – Сербия» проведет матч без зрителей. УЕФА оштрафовал федерацию на 52 тысячи евро

Теги УЕФА дисквалификации болельщики сборная Румынии по футболу сборная Косово по футболу Федерация футбола Румынии квалификация Евро-2024 Федерация футбола Косово Футбол

Сборная Румынии проведет без зрителей следующий домашний матч отбора Евро-2024.

УЕФА применил санкции к Федерации футбола Румынии за баннер «Косово – это Сербия», вывешенный румынской группировкой Unite Sub Tricolor на трибунах во время матча против сборной Косово, и кричалки с такими же словами – из-за политической акции матч был прерван на 50 минут. Сообщалось, что федерация футбола Косово подала жалобу в УЕФА и намерена обратиться в CAS.

Кроме того, в протоколе отмечено, что во время матча болельщики сборной Румынии жгли пиротехнику, бросали на поле предметы и демонстрировали расистское поведение.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать Федерацию футбола Румынии на 40 тысяч евро. Еще один штраф на сумму 12 тысяч евро федерация выплатит за перекрытие проходов на стадионе.

Следующий домашний матч против Андорры 15 октября сборная Румынии проведет при пустых трибунах.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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8 комментариев

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Artem Piatkov
А вывесили бы баннер "Косово - Албания" ещё бы и правильных судей в следующий раз поставили бы
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rigobersong
А как же свобода слова?:))
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NOOhr
Думаю в ближайшее время нас ждет продолжение сериала в виде Арцах - Армения) Но кому это интересно право наций на самоопределение мало кого интересует(
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Гусеконь
почему акция считается политической если с точки зрения законодательства Румынии всё верно написано?
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tolstiy
а должна ли румыния выплачивать штраф, если эта страна не признаёт это государство на всех уровнях... вообще румынам нужно было сразу сказать, что они не знают о такой стране и не смогут с ней сыграть...
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Гусеконь
это нога кого надо нога (с)
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Роман
правда карается в свободной европе
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Владислав Дегтярёв
Ответ NOOhr
Думаю в ближайшее время нас ждет продолжение сериала в виде Арцах - Армения) Но кому это интересно право наций на самоопределение мало кого интересует(
Если только это не нации отсоединяющиеся от всяких козлов, для того чтобы верно служить кому надо.
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