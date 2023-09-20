Румыния за баннер и кричалки «Косово – Сербия» проведет матч без зрителей. УЕФА оштрафовал федерацию на 52 тысячи евро

Сборная Румынии проведет без зрителей следующий домашний матч отбора Евро-2024.

УЕФА применил санкции к футбола Румынии за баннер «Косово – это Сербия», вывешенный румынской группировкой Unite Sub Tricolor на трибунах во время матча против сборной Косово, и кричалки с такими же словами – из-за политической акции матч был прерван на 50 минут. Сообщалось, что федерация футбола Косово подала жалобу в УЕФА и намерена обратиться в CAS.

Кроме того, в протоколе отмечено, что во время матча болельщики сборной Румынии жгли пиротехнику, бросали на поле предметы и демонстрировали расистское поведение.

Дисциплинарный комитет принял решение оштрафовать Федерацию футбола Румынии на 40 тысяч евро. Еще один штраф на сумму 12 тысяч евро федерация выплатит за перекрытие проходов на стадионе.

Следующий домашний матч против Андорры 15 октября сборная Румынии проведет при пустых трибунах.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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