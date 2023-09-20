Амрабат близок к подписанию контракта с агентом тен Хага. В «МЮ» обеспокоены влиянием Кеса Воса

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Софьян Амрабат агенты Эрик тен Хаг Футбол

Софьян Амрабат близок к сотрудничеству с агентом Эрика тен Хага.

Кес Вос, представитель главного тренера «Манчестер Юнайтед», ведет переговоры о подписании полузащитника в свое агентство Sports Entertainment Group.

Стороны близки к подписанию соглашения.

Отмечается, что Софьян Амрабат был впечатлен работой Воса по содействию его перехода из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» в сложных обстоятельствах последнего дня трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» обеспокоены влиянием Кеса Воса.

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15 комментариев

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alessandroma
Попил денег под патронажем 7хага
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Stretford End
не в МЮ обеспокоены влиянием Воса, а другие агенты у которых отбирается хлеб.
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nurlan-zenit
Ответ Someone from Internet
Так сверхразумы утверждали, что он уже сотрудничает с этим Кесем Восом.
Так можно прочитать новость до конца и понять всю картинку)
Кеса Воса помогал в переходе в МЮ, но не был агентом Амрабата, а теперь и вовсе может им стать.
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red hikkikomori
Ответ #SharkTeam
очередной развод манЮ на бабки
35 лямов за Амрабата учитывая годичную аренду и выкуп это копейки , нет?
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JohnnyMulka
Ответ red hikkikomori
35 лямов за Амрабата учитывая годичную аренду и выкуп это копейки , нет?
Нет
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Stretford End
Ответ red hikkikomori
35 лямов за Амрабата учитывая годичную аренду и выкуп это копейки , нет?
тем более выкуп не обязательный.
Если вдруг Амрабат провалится, его не выкупят.
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red hikkikomori
Ответ Stretford End
тем более выкуп не обязательный. Если вдруг Амрабат провалится, его не выкупят.
думаю там обязательный выкуп, иначе он от фиалок свободным агентом уйдет, они не дураки чтобы так его отпустить. Да и вроде эту схему применили чтобы уложиться в ффп
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Stretford End
Ответ red hikkikomori
думаю там обязательный выкуп, иначе он от фиалок свободным агентом уйдет, они не дураки чтобы так его отпустить. Да и вроде эту схему применили чтобы уложиться в ффп
в инфе про его переход фигурирует "право выкупа" за 25 млн
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#SharkTeam
Ответ red hikkikomori
35 лямов за Амрабата учитывая годичную аренду и выкуп это копейки , нет?
смотря как играть будет
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Stretford End
Ответ Давид Agabekyan
35 миллионов за чувака который один турнир провёл на классном уровне и при этом не вписывается в стиль Фиорентины? Вообще не копейки
Что за глупости, Дейв?
За 40 млн фунтов пенсы купили у ситей палмера который вообще ничего не провёл
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red hikkikomori
Ответ Давид Agabekyan
35 миллионов за чувака который один турнир провёл на классном уровне и при этом не вписывается в стиль Фиорентины? Вообще не копейки
Относительно остальных покупок МЮ , и учитывая то что за сверкнувших на ЧМ обычно суммы гораздо бОльшие, + сегодняшние цены на футбольном рынке - считаю цена более чем адекватная
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Someone from Internet
Ответ nurlan-zenit
Так можно прочитать новость до конца и понять всю картинку) Кеса Воса помогал в переходе в МЮ, но не был агентом Амрабата, а теперь и вовсе может им стать.
Я прочитал новость полностью. Просто писали, что он агент Амрабата.
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