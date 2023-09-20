Амрабат близок к подписанию контракта с агентом тен Хага. В «МЮ» обеспокоены влиянием Кеса Воса
Софьян Амрабат близок к сотрудничеству с агентом Эрика тен Хага.
Кес Вос, представитель главного тренера «Манчестер Юнайтед», ведет переговоры о подписании полузащитника в свое агентство Sports Entertainment Group.
Стороны близки к подписанию соглашения.
Отмечается, что Софьян Амрабат был впечатлен работой Воса по содействию его перехода из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» в сложных обстоятельствах последнего дня трансферного окна.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» обеспокоены влиянием Кеса Воса.
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Кеса Воса помогал в переходе в МЮ, но не был агентом Амрабата, а теперь и вовсе может им стать.
Если вдруг Амрабат провалится, его не выкупят.
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