Амрабат близок к подписанию контракта с агентом тен Хага. В «МЮ» обеспокоены влиянием Кеса Воса

Софьян Амрабат близок к сотрудничеству с агентом Эрика тен Хага.

Кес Вос, представитель главного тренера « », ведет переговоры о подписании полузащитника в свое агентство Sports Entertainment Group.

Стороны близки к подписанию соглашения.

Отмечается, что был впечатлен работой Воса по содействию его перехода из «Фиорентины» в «Манчестер Юнайтед» в сложных обстоятельствах последнего дня трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» обеспокоены влиянием Кеса Воса.

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