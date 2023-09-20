Хавбек «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Теги премьер-лига Англия Сборная Хорватии по футболу травмы Тоттенхэм Иван Перишич Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Иван Перишич получил серьезную травму.

Лондонский клуб объявил, что 34-летний полузащитник получил серьезную травму передней крестообразной связки правого колена во время тренировки. Перишич перенесет операцию.

Как правило, срок реабилитации после таких травм составляет не менее полугода. Однако «Тоттенхэм» ожидает, что Иван выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне АПЛ Перишич провел 5 матчей. Его статистику можно найти здесь

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8 комментариев

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OliNero
Видимо закат карьеры😥
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Gayush Matnishyan
Эти кресты уже похожи на вирус….жесть просто.Здоровья Ивану, и всем тем которые уже находятся в этой ситуации.
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Vlados 86
Здоровья Ивану, он атлетичный малый, вернётся. Мб уже не в АПЛ, но в чемпионате попроще ещё поиграет.
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spurssupporter
Очень жалко. Перишич - очень важный игрок обоимы, который постоянно приносил результат.
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Угараю_с_вас
Ответ OliNero
Видимо закат карьеры😥
Я тоже об этом подумал, может и стоит завязать. Тяжело в таком возрасте будет восстановиться и набрать форму заново
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Дмитрий Калашников
Мимо Евро скорее всего
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SDef
Жаль. Это мог бы быть его 4-ый чемпионат Европы.
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Hi Hi
Ответ Gayush Matnishyan
Эти кресты уже похожи на вирус….жесть просто.Здоровья Ивану, и всем тем которые уже находятся в этой ситуации.
это и есть вирус вообще-то
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