Хавбек «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Игрок «Тоттенхэма» Иван Перишич получил серьезную травму.

Лондонский клуб объявил, что 34-летний полузащитник получил серьезную травму передней крестообразной связки правого колена во время тренировки. Перишич перенесет операцию.

Как правило, срок реабилитации после таких травм составляет не менее полугода. Однако «Тоттенхэм» ожидает, что Иван выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне АПЛ Перишич провел 5 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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