22 сентября состоится центральный матч седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Наср будет принимать на своем поле Аль-Ахли. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: обе забьют (1,54); победа Аль-Ахли с форой +1 (1,55).

Аль-Наср

Команда Луиша Каштру (или правильнее писать – Криштиану Роналду) получила минимальное количество отдыха перед важнейшей игрой с Аль-Ахли. В минувший вторник Роналду и компании пришлось провести матч Лиги чемпионов АФК против Персеполиса. Визит в Иран завершился успешно – Аль-Наср одолел соперника со счетом 2:0.

Что касается выступлений на внутренней арене, то после провального старта кампании (2 поражения в 2 турах) Аль-Наср набрал ход и постепенно подбирается к группе лидеров. В настоящее время подопечные Луиша Каштру занимают шестое место в турнирной таблице аравийской Премьер-Лиги, имея в активе 12 очков (на четыре балла меньше, чем у лидирующего Аль-Хиляля).

Аль-Наср подходит к противостоянию с Аль-Ахли без серьезных кадровых потерь, все звезды в строю: Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович, Отавио и экс-центрбек Манчестер Сити Эмерик Ляпорт. Все перечисленные игроки смогут выйти на поле в пятницу.

Прогноз на матч Аль-Иттихад – Аль-Фатех

Аль-Ахли

Аль-Ахли провел масштабную работу на трансферном рынке, ставя перед собой задачу закрепиться в числе элитных клубов саудовской лиги. Ряды команды пополнили Рияд Марез, Роберто Фирмино, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен, Рожер Ибаньес и Эдуар Менди. Тренировать всю эту веселую бригаду был призван весьма известный в Европе специалист- Маттиас Яйссле, который успел плодотворно потрудиться с австрийским Зальцбургом.

Как результат Аль-Ахли выдал вполне успешный старт новой кампании, набрав 15 очков в шести турах. В настоящее время команда Яйссле делит второе место в таблице с Аль-Иттихадом.

В отличие от Аль-Насра подопечные Яйссле не проводили игр посреди недели. Последний матч команды приходится на 16 сентября (победа в напряженном поединке с Аль-Таавуном – 3:2). Также следует добавить, что Аль-Ахли подходит к пятничной игре без существенных кадровых потерь.

Аль-Наср – Аль-Ахли: история личных встреч

Суммарно соперники провели 34 матча в рамках аравийской Премьер-Лиги. При этом в лобовых столкновениях команд сохраняется паритет – 11 побед у Аль-Насра, 11 побед у Аль-Ахли + еще 12 матчей завершились мировым исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Ахли

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом противостояния хозяев поля. БК BetBoom предлагает поставить на победу команды Криштиану Роналду с коэффициентом 1,82. Успех гостей оценивают цифрой 3,74. Ничья – 3.84.

И Аль-Наср, и Аль-Ахли пропагандируют атакующий футбол. В последних пяти очных встречах неизменно заходила ставка «обе забьют». BetBoom предлагает «загрузить» на такой вариант развития событий с кэфом 1,54.

Что касается исхода, то мы считаем, что Рияд Марез и компания вполне готовы дать бой фавориту. Подопечные Яйссле получили дополнительный отдых и будут явно посвежее оппонента, что должно сыграть свою роль. Если Аль-Ахли и уступит, то разгрома ждать определенно не стоит. Предлагаем поставить на гостей с форой +1. BetBoom дает на такой исход коэффициент 1,55.

Если же вам хочется рискнуть, то можно и вовсе попробовать заиграть Аль-Ахли с нулевой форой. В этом случае букмекерская контора BetBoom предлагает очень сочный кэф – 2,92.

Где смотреть матч Аль-Наср – Аль-Ахли

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