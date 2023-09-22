Аль-Наср — Аль-Ахли: прогноз на матч 22.09.2023, чемпионат Саудовской Аравии

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

22 сентября состоится центральный матч седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии. Аль-Наср будет принимать на своем поле Аль-Ахли. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованные ставки: обе забьют (1,54); победа Аль-Ахли с форой +1 (1,55).

Аль-Наср

 

Команда Луиша Каштру (или правильнее писать – Криштиану Роналду) получила минимальное количество отдыха перед важнейшей игрой с Аль-Ахли. В минувший вторник Роналду и компании пришлось провести матч Лиги чемпионов АФК против Персеполиса. Визит в Иран завершился успешно – Аль-Наср одолел соперника со счетом 2:0.

Что касается выступлений на внутренней арене, то после провального старта кампании (2 поражения в 2 турах) Аль-Наср набрал ход и постепенно подбирается к группе лидеров. В настоящее время подопечные Луиша Каштру занимают шестое место в турнирной таблице аравийской Премьер-Лиги, имея в активе 12 очков (на четыре балла меньше, чем у лидирующего Аль-Хиляля).

Аль-Наср подходит к противостоянию с Аль-Ахли без серьезных кадровых потерь, все звезды в строю: Криштиану Роналду, Садио Мане, Марцело Брозович, Отавио и экс-центрбек Манчестер Сити Эмерик Ляпорт. Все перечисленные игроки смогут выйти на поле в пятницу.

Прогноз на матч Аль-Иттихад – Аль-Фатех

Аль-Ахли

 

Аль-Ахли провел масштабную работу на трансферном рынке, ставя перед собой задачу закрепиться в числе элитных клубов саудовской лиги. Ряды команды пополнили Рияд Марез, Роберто Фирмино, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен, Рожер Ибаньес и Эдуар Менди. Тренировать всю эту веселую бригаду был призван весьма известный в Европе специалист- Маттиас Яйссле, который успел плодотворно потрудиться с австрийским Зальцбургом.

Как результат Аль-Ахли выдал вполне успешный старт новой кампании, набрав 15 очков в шести турах. В настоящее время команда Яйссле делит второе место в таблице с Аль-Иттихадом.

В отличие от Аль-Насра подопечные Яйссле не проводили игр посреди недели. Последний матч команды приходится на 16 сентября (победа в напряженном поединке с Аль-Таавуном – 3:2). Также следует добавить, что Аль-Ахли подходит к пятничной игре без существенных кадровых потерь.

Аль-Наср – Аль-Ахли: история личных встреч

 

Суммарно соперники провели 34 матча в рамках аравийской Премьер-Лиги. При этом в лобовых столкновениях команд сохраняется паритет – 11 побед у Аль-Насра, 11 побед у Аль-Ахли + еще 12 матчей завершились мировым исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Ахли

 

Аналитики букмекерских контор считают явным фаворитом противостояния хозяев поля. БК BetBoom предлагает поставить на победу команды Криштиану Роналду с коэффициентом 1,82. Успех гостей оценивают цифрой 3,74. Ничья – 3.84.

И Аль-Наср, и Аль-Ахли пропагандируют атакующий футбол. В последних пяти очных встречах неизменно заходила ставка «обе забьют». BetBoom предлагает «загрузить» на такой вариант развития событий с кэфом 1,54.

Что касается исхода, то мы считаем, что Рияд Марез и компания вполне готовы дать бой фавориту. Подопечные Яйссле получили дополнительный отдых и будут явно посвежее оппонента, что должно сыграть свою роль. Если Аль-Ахли и уступит, то разгрома ждать определенно не стоит. Предлагаем поставить на гостей с форой +1. BetBoom дает на такой исход коэффициент 1,55.

Если же вам хочется рискнуть, то можно и вовсе попробовать заиграть Аль-Ахли с нулевой форой. В этом случае букмекерская контора BetBoom предлагает очень сочный кэф – 2,92.

Где смотреть матч Аль-Наср – Аль-Ахли

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Ахли Джидда
Дата проведения
22 сентября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий