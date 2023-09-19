Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Ахли Джидда, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 22 сентября
В пятницу, 22 сентября, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Ахли Джидда в 7 туре Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Ахли Джидда
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
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