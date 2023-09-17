В 7 туре розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на своем поле сыграет с «Аль-Фатехом». Игра состоится 21 сентября и начнется в 21:00 по московскому времени. Наш прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

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Рекомендованная ставка – победа «Аль-Иттихада» (1.25).

«Аль-Иттихад»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту идут на втором месте в чемпионате Саудовской Аравии. В активе команды 15 очков, что на один балл меньше, чем у лидирующего «Аль-Хиляля», впрочем, у команды довольно неплохая разница мячей – +12.

Что касается индивидуальных исполнителей, то лучшие бомбардиры команды Абдерразак Хамдалла и Карим Бензема, у обоих по шесть забитых голов. У Игора Коронадо статус в команде – лучший распасовщик. Бразилец отдал четыре ассиста.

Оценим текущую форму команды. В последних пяти играх «Аль-Иттихад» выиграл четыре матча и потерпел одно поражение.

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«Аль-Фатех»

Команда Славена Билича идет на седьмом месте в таблице, имея в своем активе 11 очков. В отличие от «Аль-Иттихада», у команды довольно скромная разница забитых и пропущенных мячей – лишь +3.

Что касается игроков-лидеров, то отметим Батну, наколотившего пять голов в шести играх, а также Софиана Бендбека и Лукаса Сларраяна – оба записали на свой счет по два ассиста.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Фатех»

Прежде чем делать прогноз на матч, коротко поговорим об истории личных встреч команд. Клубы играли между собой 32 раза – 28 матчей провели в чемпионате страны, 3 игры пришлись на Кубок короля, и 1 матч на Суперкубок Саудовской Аравии. В 12 матчах победу одерживал «Аль-Иттихад», в 9 играх успех праздновали футболисты «Аль-Фатеха».

Что же касается предполагаемого исхода игры, то наверняка Бензема и компания смогут принести победу своей команде. «Аль-Фатех», имея в составе не столь звездных футболистов, рискует уехать из Джидды без единого балла. Наш прогноз – победа «Аль-Иттихада».

Отметим, БК «Бетбум» дает на победу хозяев коэффициент в 1.25, ничья оценивается в 5.95, а победа гостей в серьезные 9.75.

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