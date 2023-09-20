Кайо выбыл до конца года из-за травмы плечевого сустава. Защитник «Краснодара» будет готов к зимним сборам («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия травмы Краснодар Кайо Панталеао Футбол

Кайо Панталеао больше не сыграет в этом году.

По информации «РБ Спорт», защитник «Краснодара» выбыл до конца года из-за травмы плечевого сустава, полученной в матче 6-го тура Мир РПЛ против «Факела». 

Недавно футболист был прооперирован в Германии, теперь ему предстоит длительное восстановление. Ожидается, что бразилец будет готов к зимним сборам «Краснодара». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Кайо провел 6 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь

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9 комментариев

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Владислав Сабельников
Это огромная потеря для нас. Последние полтора сезона он был очень надежен
+7
-1
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Eduardo Amoralez
Плохо. Здоровья парню
+5
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+5
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Sportfootball
очень жаль, отлично начал сезон, наверное был одним из лучших цз
+5
0
+5
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Никита Самарин
Тормена вовремя появился, без него были бы проблемы с ЦЗ.
0
0
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Саша Котляров
Здоровья ему скорейшего выздоровления
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DoDidDone
Шансы на медали выросли
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Саша Котляров
Ответ Владислав Сабельников
Это огромная потеря для нас. Последние полтора сезона он был очень надежен
Согласен
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