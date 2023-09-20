Кайо выбыл до конца года из-за травмы плечевого сустава. Защитник «Краснодара» будет готов к зимним сборам («РБ Спорт»)
Кайо Панталеао больше не сыграет в этом году.
По информации «РБ Спорт», защитник «Краснодара» выбыл до конца года из-за травмы плечевого сустава, полученной в матче 6-го тура Мир РПЛ против «Факела».
Недавно футболист был прооперирован в Германии, теперь ему предстоит длительное восстановление. Ожидается, что бразилец будет готов к зимним сборам «Краснодара».
В текущем сезоне Мир РПЛ Кайо провел 6 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.
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