Мбаппе забил за «ПСЖ» во всех 5 матчах с начала сезона. Сегодня – «Боруссии» с пенальти
Килиан Мбаппе забил в пятом матче за «ПСЖ» в этом сезоне.
Форвард реализовал пенальти на 49-й минуте игры с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов.
До сегодняшнего дня француз отметился голами в матчах Лиги 1 против «Тулузы» (1 гол), «Ланса» (2), «Лиона» (2) и «Ниццы» (2).
Начиная с 15 апреля Мбаппе забил в 14 из 16 матчей в составе «ПСЖ» и сборной Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Африканцию и окончательно и навсегда стал лучшим футболистов в истории футбола.
остается шакалить стату пенками, пошел по стопам своего португальского кумира 🍓