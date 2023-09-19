Мбаппе забил за «ПСЖ» во всех 5 матчах с начала сезона. Сегодня – «Боруссии» с пенальти

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил в пятом матче за «ПСЖ» в этом сезоне.

Форвард реализовал пенальти на 49-й минуте игры с «Боруссией» Дортмунд в Лиге чемпионов.

До сегодняшнего дня француз отметился голами в матчах Лиги 1 против «Тулузы» (1 гол), «Ланса» (2), «Лиона» (2) и «Ниццы» (2).

Начиная с 15 апреля Мбаппе забил в 14 из 16 матчей в составе «ПСЖ» и сборной Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Собиратель хаоса
Ответ Великий Алонсо
Лига 1 это смешной чемпионат, сколько бы там Мбаппе не забивал, в такой водокачке великим бомбардиром ему никогда не стать
Он там обычным то бомбардиром еще ни разу не стал, ни одной золотой бутсы к 25 годам.
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dnssda
Сомнительный пенальти.
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ОттоДракула
Ответ Zed_patriot
Месси в его годы ЛЧ разрывал, и не азиатскую
Очнись, у него сейчас 40 голов в 60 матчах ЛЧ.
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
Лига 1 это смешной чемпионат, сколько бы там Мбаппе не забивал, в такой водокачке великим бомбардиром ему никогда не стать
другое дело чемп верблюдов 😂😂
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Человек1991
Мбаппенальти )
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Lindeman
Ответ Zed_patriot
другое дело чемп верблюдов 😂😂
Только учти, человек доказал свою профпригодность и в АПЛ, и в ЛаЛиге, и взял 5 ЗМ, пока ваш Мбаппе собирает своих друзей в ПСЖ
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Universal1000
Ответ Yavich
Как же бомбит у любителей маленьких людей 😂
Хорошо конечно Месси срезал 18.12.2022
Африканцию и окончательно и навсегда стал лучшим футболистов в истории футбола.
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alexey alexeev
25 лет - 0 зм, 0 зб, 0 лч
остается шакалить стату пенками, пошел по стопам своего португальского кумира 🍓
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f0rmoceft
Мбаппе как будто разучился обыгрывать, когда пробует, то часто теряет мяч.
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Великий Алонсо
Ответ Джони Две Куртки
когда хотел получить плюсики своими глупым комментариями, но оказался просто нулевым. а когда Мбаппе лучшим бомбардиром Лиге 1 успел побывать, в каком сезоне!!!?? прежде чем пёрнуть сперва учи матчасть
Лови минус и свободен
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