Мбаппе забил за «ПСЖ» во всех 5 матчах с начала сезона. Сегодня – «Боруссии» с пенальти

Килиан Мбаппе забил в пятом матче за «ПСЖ» в этом сезоне.

Форвард реализовал пенальти на 49-й минуте игры с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

До сегодняшнего дня француз отметился голами в матчах Лиги 1 против «Тулузы» (1 гол), «Ланса» (2), «Лиона» (2) и «Ниццы» (2).

Начиная с 15 апреля забил в 14 из 16 матчей в составе « » и сборной Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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