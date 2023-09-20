Игнашевич об 1:2 от «Крыльев»: «Заслуженное поражение «Балтики». За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками»

Сергей Игнашевич оценил поражение «Балтики» от «Крыльев Советов» (1:2).

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение.

Мы провели плановые замены. У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — сказал главный тренер «Балтики».

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