Витинья о 2:0 с «Боруссией»: «ПСЖ» был единым целым до последней минуты. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Витинья Футбол

Витинья оценил победу «ПСЖ» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Это очень важный результат, особенно с учетом того, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты.

Это важный результат и для меня лично . Хочу приносить пользу команде и в последующих матчах. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать», – сказал полузащитник «ПСЖ».

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1 комментарий

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Виталий Ан
Неплохо смотрелся ПСЖ. Витинья отлично отыграл. Дембеле тоже был очень не плох. Жаль Неймара потеряли, было бы больше вариативности. В целом было ощущение что ПСЖ на верном пути. А вот Боруссия просто разочаровала. Играть с ПСЖ в таком ключе самоубийство. Надо было играть на встречных курсах, не боятся прижавшись в защите. Выделил бы Бранта, мега крутой игрок. Давно готов для топ клуба.
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