Энрике о 2:0 с «Боруссией»: «Победа «ПСЖ» была крайне необходима, но она ничего не гарантирует»
Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в Лиге чемпионов.
– Мы были сосредоточены на своей игре, на контроле мяча и высоком прессинге для быстрого отбора. Мы провели очень хороший матч.
Соперник не смог толком атаковать. У Дортмунда физически сильная команда, умеющая хорошо обороняться. И в первом тайме у нас было мало явных голевых моментов.
– Учитывая ничью «Милана» с «Ньюкаслом», «ПСЖ» сразу же вышел в лидеры.
– Это лишь первый тур, и победа была крайне необходима, но она ничего не гарантирует. Главное – побеждать как можно чаще. В матче с «Ньюкаслом» постараемся показать свой футбол, – сказал главный тренер «ПСЖ».
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