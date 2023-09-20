Энрике о 2:0 с «Боруссией»: «Победа «ПСЖ» была крайне необходима, но она ничего не гарантирует»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в Лиге чемпионов.

– Мы были сосредоточены на своей игре, на контроле мяча и высоком прессинге для быстрого отбора. Мы провели очень хороший матч.

Соперник не смог толком атаковать. У Дортмунда физически сильная команда, умеющая хорошо обороняться. И в первом тайме у нас было мало явных голевых моментов.

– Учитывая ничью «Милана» с «Ньюкаслом», «ПСЖ» сразу же вышел в лидеры.

– Это лишь первый тур, и победа была крайне необходима, но она ничего не гарантирует. Главное – побеждать как можно чаще. В матче с «Ньюкаслом» постараемся показать свой футбол, –  сказал главный тренер «ПСЖ».

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