Степашин о чемпионстве «Краснодара»: «Порадовался за Галицкого – достойный человек, сам себя сделал, свои деньги вкладывает. Почти все за него переживали, кроме «Зенита», может»
Сергей Степашин выразил уважение владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.
В сезоне-2024/25 «быки» стали чемпионами России, набрав 67 очков в 30 турах Мир РПЛ.
«В этом году единственное, за что порадовался, – за Сергея Галицкого… Я ему сразу позвонил. Много лет знаком с ним, впервые видел его таким улыбающимся. В Краснодарском крае очень любят Галицкого, считают его национальным героем.
Я знаю, что практически все, кроме, может быть, «Зенита», переживали за Сергея Галицкого. Может быть, и зенитовцы некоторые тоже за него переживали.
Потому что достойный человек. Потом, он же сам себя сделал. Он сам себя сделал и свои личные деньги вкладывает», – сказал член совета директоров «Динамо».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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