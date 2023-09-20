Терзич о 0:2 от «ПСЖ»: «Боруссии» не хватило смелости в первом тайме. Каждый второй пас был неточным»

Эдин Терзич оценил поражение дортмундской «Боруссии» от «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть смелее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций.

После перерыва мы увидели, что бывает, если продвигаться на три-пять метров вперед и доверять игроку, который тебя страхует.

К сожалению, в первом тайме каждый второй пас у нас был неточным»», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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