Терзич о 0:2 от «ПСЖ»: «Боруссии» не хватило смелости в первом тайме. Каждый второй пас был неточным»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил поражение дортмундской «Боруссии» от «ПСЖ» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть смелее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций.

После перерыва мы увидели, что бывает, если продвигаться на три-пять метров вперед и доверять игроку, который тебя страхует.

К сожалению, в первом тайме каждый второй пас у нас был неточным»», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Да вам и чемпионат выиграть ее не хватило
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий