Пол Мерсон: «Тен Хагу нужно искать ответы на поле – начало сезона не очень. Это «Манчестер Юнайтед» – нужно попасть в топ-4»

Пол Мерсон считает, что на Эрика тен Хага нарастает давление.

Бывший игрок «Арсенала» поделился мыслями об игре « ».

«Результаты команды на старте сезона не очень хорошие. Они проиграли на севере Лондона, «Вулверхэмптон» мог получить какие-то очки, да и «Ноттингему» немного не повезло.

Есть проблема Джейдона Санчо, а также шум вокруг Харри Магуайра. Трансферное окно также было не лучшим, поэтому на тен Хага нарастает давление.

На мой взгляд, тренеру нужно находить ответы на поле. Ему нужны победы, и он это понимает.

Это «Манчестер Юнайтед». Нужно попасть в четверку лучших», – сказал бывший игрок «Арсенала» .

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