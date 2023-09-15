Пол Мерсон: «Тен Хагу нужно искать ответы на поле – начало сезона не очень. Это «Манчестер Юнайтед» – нужно попасть в топ-4»
Пол Мерсон считает, что на Эрика тен Хага нарастает давление.
Бывший игрок «Арсенала» поделился мыслями об игре «Манчестер Юнайтед».
«Результаты команды на старте сезона не очень хорошие. Они проиграли на севере Лондона, «Вулверхэмптон» мог получить какие-то очки, да и «Ноттингему» немного не повезло.
Есть проблема Джейдона Санчо, а также шум вокруг Харри Магуайра. Трансферное окно также было не лучшим, поэтому на тен Хага нарастает давление.
На мой взгляд, тренеру нужно находить ответы на поле. Ему нужны победы, и он это понимает.
Это «Манчестер Юнайтед». Нужно попасть в четверку лучших», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.
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Во втором круге - 36 очков.
Так что для Тен Хага слова САЫа нужно переделать:
"Чемпионат проигрывается во втором круге".
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