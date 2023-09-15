Пол Мерсон: «Тен Хагу нужно искать ответы на поле – начало сезона не очень. Это «Манчестер Юнайтед» – нужно попасть в топ-4»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Пол Мерсон Эрик тен Хаг Футбол

Пол Мерсон считает, что на Эрика тен Хага нарастает давление.

Бывший игрок «Арсенала» поделился мыслями об игре «Манчестер Юнайтед».

«Результаты команды на старте сезона не очень хорошие. Они проиграли на севере Лондона, «Вулверхэмптон» мог получить какие-то очки, да и «Ноттингему» немного не повезло.

Есть проблема Джейдона Санчо, а также шум вокруг Харри Магуайра. Трансферное окно также было не лучшим, поэтому на тен Хага нарастает давление.

На мой взгляд, тренеру нужно находить ответы на поле. Ему нужны победы, и он это понимает.

Это «Манчестер Юнайтед». Нужно попасть в четверку лучших», – сказал бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон.

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7 комментариев

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larissa
Ответ Андрей Тишкович
В прошлом сезоне начало тоже было не очень Как говорил Фергюссон чемпионат выигрывается во втором круге
В прошлом сезоне за первые 19 туров Манчестер набрал 39 очков.
Во втором круге - 36 очков.
Так что для Тен Хага слова САЫа нужно переделать:
"Чемпионат проигрывается во втором круге".
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Ман Сити
«Вулверхэмптон» мог получить какие-то очки, да и «Ноттингему» немного не повезло.

Читай: "очки в этих матчах принесли судьи"
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The world champion 1998
Ему лучше бы другое место работы поискать, конечно, было бы неплохо.
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rednoi39
Самое главное- это нужно попасть в четвёрку.Это реалии времени.
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Naseer Amir
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можно Хаби Алонсо предлагать деньги или Зидан, но есть варианты с Йоахим Лёв, Нагельсманн, Конте или кто-то из Легенд
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Someone from Internet
Ответ Андрей Тишкович
В прошлом сезоне начало тоже было не очень Как говорил Фергюссон чемпионат выигрывается во втором круге
Нужно было сказать это Арсеналу в прошлом сезоне
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