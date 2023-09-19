Мостовой готов возглавить сборную России: «Почему нет? Мотивация? Это работа, за нее деньги получают»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой не видит причин отказываться от работы в сборной России.

– Вы бы смогли работать в нынешней сборной России?

– Вопрос не совсем спортивный. Почему нет?

– У команды нет турнирных задач. Может быть, мотивации будет не хватать?

– При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают.

– Но сборная по сути нигде не играет.

– И что? Это все равно сборная. Раньше, чтобы попасть туда, люди пахали. Сейчас же туда берут всех подряд. Еще ты за это деньги получаешь.

Если ты бесплатно работаешь, другой вопрос. Но ты приезжаешь туда за зарплату – должен играть. Если не получается, то ты плохой работник, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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9 комментариев

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Михаил Опякин
Идеальный тренер для команды без задач. Можно потихоньку вкатываться в профессию.
+16
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Spaten
Говорят, игроки начали потихонечку оттачивать умение чеканить мяч
+6
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Slot_Receiver
Сборная крутится, лавэха мутится
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Алар
Записки из сумасшедшего дома…
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Сергей48
Ещё чего! Только ещё Мостового не хватало?!)🤦‍♂️
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Локоть Артеста
Сначала получи лицензию, капитан команды Чупа-Чупс. Представляю как он будет формировать состав сборной: эй ты, подойди сюда! Начеканишь мяч тысячу раз - возьму в сборную.
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Andrey Yaroslavtsev
" И что?"
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Михаил Александрович
получают деньги такие как он, а те кто работают их зарабатывают!
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