Бент не считает Рэшфорда игроком мирового уровня: «Сака намного стабильнее и проявляет себя каждую неделю»

Теги Манчестер Юнайтед Даррен Бент премьер-лига Англия Арсенал Маркус Рэшфорд Букайо Сака Футбол

Даррен Бент не относит Маркуса Рэшфорда к игрокам мирового уровня.

«Слишком часто за последние два года у него бывали периоды, когда он сначала набирал отличную форму, а потом исчезал, набирал форму и исчезал. Нужна стабильность. Так что я не соглашаюсь, когда люди говорят, что он футболист мирового уровня. Ни в коем случае.

Если сравнивать статистику Рэшфорда и Сака, последний намного стабильнее, проявляет себя каждую неделю. Даже тогда, когда совершить результативное действие не удается, он делает что-то полезное», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» в эфире Talksport.

Рэшфорд в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист за 5 игр в АПЛ. У Сака 2+2 за такое же количество матчей.

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11 комментариев

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Mykytka
Ответ Someone from Internet
Да, но когда Рашфорд в форме, то он стоит как два Сака
С чего это вдруг?
Когда последний раз Рэшфорд был в форме, Сака только начинал стабильно играть. Тогда может он и стоил как два Сака.
Сейчас это игроки совсем разного уровня.

Сака на голову выше и стабильнее.
Даже прошлый сезон, неплохой для Рэша, все равно не прировняет его с Сака.
Нужно смотреть объективно.
+8
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+8
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corazón blanco
Ну тут бесспорно, Рэшфорда вообще если бы не ударная серия после Мундиаля снова бы болельщики выставляли бы на трансфер. Сака гораздо стабильнее.
+6
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Трент 66
Рэшфорд просто бегунок с хорошим дриблингом, не более того, поэтому когда он находится не на пике формы, его просто легко хавают.
+3
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ЭЮЯ
Хоть бы имя Бента привели. Все-таки, играл с Павлюченко в связке. Многие его помнят. Наверное, и тег с тех пор завалялся. Ну спасибо и на этом.
+2
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red hikkikomori
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Любезный Коссутий
да, голова Маркуса забита околофутбольными делами
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Виталий Ан
Депутат вообще не игрок. Что то показывал когда начал в МЮ ребенком. Но потом резко изменились физические данные и не смог в прибавить, а скорее наоборот. Прошлый сезон просто залетало часто, хотя после серии голов очень много порол. Но все равно для пиара хватило голов. Полностью согласен Решфорд очень слабый игрок.
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Я Гражданин Мира
Ответ Someone from Internet
Да, но когда Рашфорд в форме, то он стоит как два Сака
Что значить когда он в форме?
Если вы считаете как игрока мирового уровня то он должен всегда практически в форме
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Someone from Internet
Ответ Трент 66
Рэшфорд просто бегунок с хорошим дриблингом, не более того, поэтому когда он находится не на пике формы, его просто легко хавают.
Хочешь сказать, что Рашфорд – это второй Вилфрид Заха?
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