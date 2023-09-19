Бент не считает Рэшфорда игроком мирового уровня: «Сака намного стабильнее и проявляет себя каждую неделю»
Даррен Бент не относит Маркуса Рэшфорда к игрокам мирового уровня.
«Слишком часто за последние два года у него бывали периоды, когда он сначала набирал отличную форму, а потом исчезал, набирал форму и исчезал. Нужна стабильность. Так что я не соглашаюсь, когда люди говорят, что он футболист мирового уровня. Ни в коем случае.
Если сравнивать статистику Рэшфорда и Сака, последний намного стабильнее, проявляет себя каждую неделю. Даже тогда, когда совершить результативное действие не удается, он делает что-то полезное», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» в эфире Talksport.
Рэшфорд в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист за 5 игр в АПЛ. У Сака 2+2 за такое же количество матчей.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Когда последний раз Рэшфорд был в форме, Сака только начинал стабильно играть. Тогда может он и стоил как два Сака.
Сейчас это игроки совсем разного уровня.
Сака на голову выше и стабильнее.
Даже прошлый сезон, неплохой для Рэша, все равно не прировняет его с Сака.
Нужно смотреть объективно.
Если вы считаете как игрока мирового уровня то он должен всегда практически в форме