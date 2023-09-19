Бент не считает Рэшфорда игроком мирового уровня: «Сака намного стабильнее и проявляет себя каждую неделю»

Даррен Бент не относит Маркуса Рэшфорда к игрокам мирового уровня.

«Слишком часто за последние два года у него бывали периоды, когда он сначала набирал отличную форму, а потом исчезал, набирал форму и исчезал. Нужна стабильность. Так что я не соглашаюсь, когда люди говорят, что он футболист мирового уровня. Ни в коем случае.

Если сравнивать статистику и Сака, последний намного стабильнее, проявляет себя каждую неделю. Даже тогда, когда совершить результативное действие не удается, он делает что-то полезное», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» в эфире Talksport.

Рэшфорд в текущем сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист за 5 игр в . У Сака 2+2 за такое же количество матчей.

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