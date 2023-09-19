Варан и Маунт тренировались в общей группе «МЮ» перед матчем с «Баварией» в ЛЧ, Амрабат занимался индивидуально
Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан могут принять участие в матче против «Баварии».
Как сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер, футболисты «Манчестер Юнайтед» восстановились после травм и тренировались в основной группе. Маунт не играл за «Юнайтед» с 19-го августа, Варан – с 26-го.
Полузащитник манкунианцев Софьян Амрабат занимался отдельно от основной группы. Он еще не играл за английскую команду после перехода из «Фиорентины».
«Манчестер Юнайтед» завтра сыграет с «Баварией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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