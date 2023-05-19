«Реал» еще не решил, останется ли Анчелотти. После 0:4 от «Ман Сити» у клуба есть сомнения

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы отставки Маурисио Почеттино Футбол

Будущее Карло Анчелотти в «Реале» еще не определено окончательно.

Как сообщил журналист Антон Меана в шоу El Bar на Cadena SER, разгром от «Манчестер Сити» (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов может повлиять на решение «Мадрида» о будущем.

«Я не уверен, что Анчелотти останется. С пресс-конференции на «Этихаде» я вышел с убеждением в том, что Анчелотти верит словам Флорентино Переса и «Реала». Он считает, что его не уволят.

Сейчас действительно нет тренера, которого «Реал» хотел бы назначить вместо Анчелотти.

Я бы хотел оказаться в кабинете Почеттино, чтобы понять, подписал ли уже «Челси» контракт с ним, или же у него лежит конверт, который он откроет только после того, как «Мадрид» сообщит, что Анчелотти остается.

Такое поражение породило много сомнений. Оно заставит клуб многое обдумать. Очевидно, сейчас нет тренера, от которого «Реал» без ума, но на рынке есть кандидаты, которые могут прийти в случае, если Анчелотти перестанет тренировать.

Решение не принято на 100%. Мы видим, какой отрыв у «Барсы» Хави. Нельзя сказать, что это плохой сезон, ведь команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов и выиграла Кубок, но этот сезон нельзя описать как хороший», – сказал Меана.

Сообщалось, что «Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Игроки поддерживают тренера.

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100 комментариев

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Акира_1
А у Реала нет сомнений насчёт того, что престарелые Модрич, Бензема и Кросс могут дальше вывозить?
+91
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v.belorussky
Ответ Сергей Анисимов
Где усиления ему ?Этот состав уже сколько лет !
А кто вам нужен? Мбаппе+Холанд+Белингем?

Будто у вас мало молодых и перспективных. Винисиус, Родриго, Милитао, Камавинга, Тчуамени... Вы ж на каждом углу орёте, что они лучшие в мире...
+85
-15
+70
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Andry 72
Игра Реала в этом году ничуть не лучше чем в прошлом,когда они сделали дубль,в ЛА Лиги небыли конкурентов,т.к Барса была в стадии перестройки и теперь с каждым годом будет прибавлять ,а в ЛЧ были три явных отскока,что с ПСЖ,Сити и Ливерпулем,где по игре они явно уступали,кроме счёта
+70
-28
+42
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2vdhrvmmzf
Ответ Акира_1
А у Реала нет сомнений насчёт того, что престарелые Модрич, Бензема и Кросс могут дальше вывозить?
Ну взяли молодого Тчуамени за 116 млн аж, сидит под ними
+31
-9
+22
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Сергей Анисимов
Где усиления ему ?Этот состав уже сколько лет !
+17
-6
+11
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Extrim
Ответ Акира_1
А у Реала нет сомнений насчёт того, что престарелые Модрич, Бензема и Кросс могут дальше вывозить?
Дружок Тони Кроос всего на год старше Кевина ДеБрюйне ,то есть через год Кевин станет престарелым? Это же ерунда полная.
+11
0
+11
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KeriLLo
Ответ Акира_1
А у Реала нет сомнений насчёт того, что престарелые Модрич, Бензема и Кросс могут дальше вывозить?
Ну кстати, полузащиту уже можно обновлять было в этом сезоне постепенно. Игроки то есть, но Карло полагается на опыт.
Только замены Бенза нет.
+12
-1
+11
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SWS
Не поклонник Анчелотти, но Перес игнорировал его запросы по усилению состава. За что Реал и поплатился по итогу.
+12
-1
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Лёха Жданчик
Нехватает Реалу Каземиро который как раз таки и выгрызал центр в прошлогоднем ЛЧ
+9
0
+9
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Денис Францев
Ну если честно, то единственный интересный вариант для реала это Клопп и хорошие трансферы, трансферы то будут, а вот Клопп вряд ли
+10
-1
+9
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Andry 72
Ответ nurikkkk
Явные отскоки, это когда команда забивает по 5 и 6 голов в ворота Сити и Челси?))) Нуну...а как же))) А за счет чего Барса будет становиться сильнее? Интересно послушать))) И я напомню, что в этом сезоне, Барса разгромно проиграла класико на родном стадионе....
У Барсы что защита,что полузащита молодая,будет только прибавлять,она в этом году выиграла,в одну калитку Чемпионат,Супер кубок,да и в чемпионате очный матч
+9
-1
+8
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Предприниматель Исаев
Ответ aidos_1979
Мауру 0-5 как то простил)
моур наверно ему сказал что, лучше 1 раз 0:5, чем 5 раз 0:1
+6
0
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Blaumerc
Ответ v.belorussky
А кто вам нужен? Мбаппе+Холанд+Белингем? Будто у вас мало молодых и перспективных. Винисиус, Родриго, Милитао, Камавинга, Тчуамени... Вы ж на каждом углу орёте, что они лучшие в мире...
+ Вальверде
+6
0
+6
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KeriLLo
Ответ Акира_1
Ну вот если Карло останется тренером и дальше, то у него отличная мотивация после 4-0 перестроить полузащиту и внедрить новых игроков. Но есть сомнения, что такой консерватор, как он, будет это делать, ибо слишком полагается на былые заслуги.
Да, я как раз в этот и не верю так как Карло всегда таким был и вряд ли поменяется. А чем дальше Реал будет пытаться вывозить на стариках тем сложнее потом будет перестроиться.
+6
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elaman kojogeldiev
Ответ nurikkkk
Явные отскоки, это когда команда забивает по 5 и 6 голов в ворота Сити и Челси?))) Нуну...а как же))) А за счет чего Барса будет становиться сильнее? Интересно послушать))) И я напомню, что в этом сезоне, Барса разгромно проиграла класико на родном стадионе....
Он же написал, по игре, а не по голам, xg говорит, что по игре Реалу больше везло
+6
-1
+5
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nurikkkk
Ответ Andry 72
Игра Реала в этом году ничуть не лучше чем в прошлом,когда они сделали дубль,в ЛА Лиги небыли конкурентов,т.к Барса была в стадии перестройки и теперь с каждым годом будет прибавлять ,а в ЛЧ были три явных отскока,что с ПСЖ,Сити и Ливерпулем,где по игре они явно уступали,кроме счёта
Явные отскоки, это когда команда забивает по 5 и 6 голов в ворота Сити и Челси?)))
Нуну...а как же)))
А за счет чего Барса будет становиться сильнее? Интересно послушать)))
И я напомню, что в этом сезоне, Барса разгромно проиграла класико на родном стадионе....
+28
-23
+5
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mehmet scholl
Конечно оно уже решено!
Перец 0-4 не прощает никому и ни при каких обстоятельствах.
+5
-1
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну взяли молодого Тчуамени за 116 млн аж, сидит под ними
Тчуамени большую часть сезона был травмирован
+4
0
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RealOneLove
Анчи крутой тренер своей эпохи, а его эпоха уже подошла к концу.
Хочется увидеть лицо новой эпохи у руля Мадрида.
+5
-1
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KeepRiot
Там Моставой скоро бумажку получит
+6
-2
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Тимур Жалолдинов
А что он должен делать? Каждый год выигрывать? Другие клубы тоже есть. Не получится так, как хочет клуб епт!
+3
0
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Extrim
Ответ Andry 72
Игра Реала в этом году ничуть не лучше чем в прошлом,когда они сделали дубль,в ЛА Лиги небыли конкурентов,т.к Барса была в стадии перестройки и теперь с каждым годом будет прибавлять ,а в ЛЧ были три явных отскока,что с ПСЖ,Сити и Ливерпулем,где по игре они явно уступали,кроме счёта
Три явных отскока? Мадрид в прошлом розыгрыше ЛЧ прошел ПСЖ,Чесли и Ман Сити ,при чем не по пенальти ,а забив всем соперникам больше чем пропустил сам,и все равно вот такие как ты до сих пор не довольны и ищут хоть какие оправдания этому. Тогда как Ливерпуль прошел в финал через Интер,которому проиграл у себя дома кстати, Бенфику от которой пропустил три мяча тоже дома,и Вильярреал с которой тоже было не все гладко,но к ним вопросов как то нет?)
+10
-8
+2
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Низом Хурсанов
Нужно дать шанс Нигельсману, нужен молодой стратег. Карло свое изжил ещё в прошлом году. Брал чисто на классе игроков. Ни тактики, ни нормальной ротации. Старику нужен отдых а Реалу достойный тренер!
+2
0
+2
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Лёха Жданчик
Ответ Лёха Жданчик
Нехватает Реалу Каземиро который как раз таки и выгрызал центр в прошлогоднем ЛЧ
Я как фанат МЮ благодарен Реалу за Каземиро...эти 70млн копейки по сравнению с тем кого мы получили..
Он конечно желтых и красных нахватал как за всю карьеру в Реале...
+2
0
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aidos_1979
Ответ mehmet scholl
Конечно оно уже решено! Перец 0-4 не прощает никому и ни при каких обстоятельствах.
Мауру 0-5 как то простил)
+5
-3
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