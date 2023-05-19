Будущее Карло Анчелотти в «Реале» еще не определено окончательно.

Как сообщил журналист Антон Меана в шоу El Bar на Cadena SER, разгром от « » (0:4) в полуфинале Лиги чемпионов может повлиять на решение « » о будущем.

«Я не уверен, что останется. С пресс-конференции на «Этихаде» я вышел с убеждением в том, что Анчелотти верит словам Флорентино Переса и «Реала». Он считает, что его не уволят.

Сейчас действительно нет тренера, которого «Реал» хотел бы назначить вместо Анчелотти.

Я бы хотел оказаться в кабинете Почеттино, чтобы понять, подписал ли уже «Челси» контракт с ним, или же у него лежит конверт, который он откроет только после того, как «Мадрид» сообщит, что Анчелотти остается.

Такое поражение породило много сомнений. Оно заставит клуб многое обдумать. Очевидно, сейчас нет тренера, от которого «Реал» без ума, но на рынке есть кандидаты, которые могут прийти в случае, если Анчелотти перестанет тренировать.

Решение не принято на 100%. Мы видим, какой отрыв у «Барсы» Хави. Нельзя сказать, что это плохой сезон, ведь команда вышла в полуфинал и выиграла Кубок, но этот сезон нельзя описать как хороший», – сказал Меана.

Сообщалось, что «Реал» не планирует увольнять Анчелотти. Игроки поддерживают тренера.

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