Стефано Пиоли: «Разочарован поражением от «Интера», но, к счастью, у «Милана» есть Лига чемпионов. Готовимся к этому вызову сосредоточенно»

Стефано Пиоли высказался в преддверии матча «Милана» с «Ньюкаслом».

Команды сыграют сегодня на «Сан-Сиро» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я был очень разочарован [поражением от « »], но, к счастью, у нас есть Лига чемпионов. Мы готовимся к этому вызову сосредоточенно и внимательно, потому что знаем, как сильна эта группа.

Будет ли приятно снова увидеть Тонали? Это будет интересно всем. Мы вместе росли и побеждали. Мы желаем ему всего наилучшего.

«Ньюкасл» кажется мне классической английской командой. Физически крепкая, играет интенсивно, оказывает давление на соперника. У « » рослые игроки, которые особенно опасны при стандартах», – сказал главный тренер « ».

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