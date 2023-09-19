Стефано Пиоли: «Разочарован поражением от «Интера», но, к счастью, у «Милана» есть Лига чемпионов. Готовимся к этому вызову сосредоточенно»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Ньюкасл серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли высказался в преддверии матча «Милана» с «Ньюкаслом».

Команды сыграют сегодня на «Сан-Сиро» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я был очень разочарован [поражением от «Интера»], но, к счастью, у нас есть Лига чемпионов. Мы готовимся к этому вызову сосредоточенно и внимательно, потому что знаем, как сильна эта группа.

Будет ли приятно снова увидеть Тонали? Это будет интересно всем. Мы вместе росли и побеждали. Мы желаем ему всего наилучшего.

«Ньюкасл» кажется мне классической английской командой. Физически крепкая, играет интенсивно, оказывает давление на соперника. У «Ньюкасла» рослые игроки, которые особенно опасны при стандартах», – сказал главный тренер «Милана».

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1 комментарий

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Пикачу82
Такое поражение очень чувствительно, особенно для болельщиков.
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