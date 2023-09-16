Стефано Пиоли: «Интер» играл острее и умнее «Милана» в решающие моменты. 1:5 – слишком жестоко, но такой матч позволит нам вырасти»

Стефано Пиоли объяснил, за счет чего «Интер» разгромил «Милан» (5:1).

«Мы пропускали тогда, когда казалось, что мы можем все исправить. Второй гол нанес нам особенно огромный ущерб. Мы просто подарили его после неудачных пасов.

Контратаки соперника отвлекали нас на протяжении всего матча. Мы заслуженно вернулись в игру [забив гол], поскольку полностью контролировали мяч, но тут же пропустили третий гол – и он выбил нас из колеи.

Проигрывать дерби неприятно, особенно с таким счетом, но мы были в игре до третьего гола. Порой в решающие моменты « » действовал явно умнее и острее, чем мы. Мы сегодня увидели, в чем между нами разница.

Мы точно способны сыграть лучше и будем работать над тем, чтобы лучше понимать, что происходит в различных ситуациях. Но некоторые сложности вполне естественны в начале сезона после такого количества изменений.

Я бы сохранил первые 70 минут и выкинул следующие 15. Мы просто бросили играть – такого не должно быть.

Все знают, что оборону « » тяжело взломать, что он сидит в защите и выжидает. Мы должны были сильнее растягивать защиту. После первого гола игра пошла в том темпе, на который рассчитывал «Интер», и он выжал из этого максимум, реализовав большинство моментов. Мы же создавали опасные моменты, но были недостаточно эффективны.

Сейчас важно подготовиться к Лиге чемпионов. У меня зрелая команда, мы проанализируем, что пошло не так, чтобы лучше выступить во вторник. Психологическая яма нам точно не грозит.

Это был классический матч, который позволяет вырасти, пусть даже результат слишком жесток, учитывая то, как мы играли», – заявил главный тренер « » в эфире DAZN.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch