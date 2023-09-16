Стефано Пиоли: «Интер» играл острее и умнее «Милана» в решающие моменты. 1:5 – слишком жестоко, но такой матч позволит нам вырасти»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли объяснил, за счет чего «Интер» разгромил «Милан» (5:1).

«Мы пропускали тогда, когда казалось, что мы можем все исправить. Второй гол нанес нам особенно огромный ущерб. Мы просто подарили его после неудачных пасов.

Контратаки соперника отвлекали нас на протяжении всего матча. Мы заслуженно вернулись в игру [забив гол], поскольку полностью контролировали мяч, но тут же пропустили третий гол – и он выбил нас из колеи.

Проигрывать дерби неприятно, особенно с таким счетом, но мы были в игре до третьего гола. Порой в решающие моменты «Интер» действовал явно умнее и острее, чем мы. Мы сегодня увидели, в чем между нами разница.

Мы точно способны сыграть лучше и будем работать над тем, чтобы лучше понимать, что происходит в различных ситуациях. Но некоторые сложности вполне естественны в начале сезона после такого количества изменений.

Я бы сохранил первые 70 минут и выкинул следующие 15. Мы просто бросили играть – такого не должно быть.

Все знают, что оборону «Интера» тяжело взломать, что он сидит в защите и выжидает. Мы должны были сильнее растягивать защиту. После первого гола игра пошла в том темпе, на который рассчитывал «Интер», и он выжал из этого максимум, реализовав большинство моментов. Мы же создавали опасные моменты, но были недостаточно эффективны.

Сейчас важно подготовиться к Лиге чемпионов. У меня зрелая команда, мы проанализируем, что пошло не так, чтобы лучше выступить во вторник.  Психологическая яма нам точно не грозит.

Это был классический матч, который позволяет вырасти, пусть даже результат слишком жесток, учитывая то, как мы играли», – заявил главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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20 комментариев

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kaka10
Никто из новичков не показал себя, это огорчает
особенно полузащита, которую старый армянин вертел

ждём сыгранности и больше самоотдачи от команды
+11
-1
+10
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Artik Gulobov
это только начало сезона посмотрим что покажет Милан дальше
+5
0
+5
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Cristiano Ronaldo
Так Интер сейчас сильнейшая команда Италии по составу, всё логично. Главное не зацикливаться на этом поражении и идти дальше.
+7
-3
+4
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Beyond
Он вроде каждый матч прое Интеру, куда ещё дальше?)
+4
-1
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Joey Ramone
Предыдущие 4 поражения вырасти не позволили?
+3
0
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0rbit
Ответ Artik Gulobov
это только начало сезона посмотрим что покажет Милан дальше
вот именно, что это только начало сезона и это дерби делла Мадонинна, Муса уже привез гол за 10 минут, Чуквуэзе не футболист - это и было понятно при этом несколько млн на Тареми зажаты. Замены 37 летнему Жиру нет, опорника вообще нет в составе, даже такого как Бакайоко, нет подмены Томори/Тшау и самое главное ни каких идей тренера.
Вы похоже не помните прошлый сезон, там осенью чисто физикой как лошади всех сносили( включая Интер ).
+2
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<~Inter~>
Ответ kaka10
Никто из новичков не показал себя, это огорчает особенно полузащита, которую старый армянин вертел ждём сыгранности и больше самоотдачи от команды
Просто вся сила полузащиты Милана построена на физической мощи и движении, а Мхитарян с Хаканом больше играют за счёт интеллекта. Милану нужно надеяться, что Бенассер вернётся как можно скорее и не превратится окончательно в травмированного игрока
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Vlados 86
Эй, а где же цитата про первые 4 минуты?) Заголовок был бы бомбический
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Diavolo nero e rosso
5 поражение из 5 матчей. Пиоли понимает, чем силён Интер, он сказал ща об этом в интераью. Но почему тогда он продолжает играть с ними так, как нельзя играть против этого Интера? Милан забил гол, когда Интер полез при 2:0 вперёд. Вспомните полуфиналы прошлой ЛЧ. Абсолютно тож самое. 15 минут в 1м матче и, имея 2 мяча форы в ответном, Интер стоял 70 минут 2й игры, СТОЯЛ, являясь хозяином матча. Милан вынужден был бежать вперёд. Контратака, удар Лаутаро и всё. Вот весь Интер. Точно в таком же ключе они прошли Порту и Бенфику. Угрозу у ворот соперника создают 2 фланговых защитника. 3 хава хороши только в "стоячем" стиле игры. Отдайте мяч Интеру, и он пропустит гораздо больше мячей. Сегодняшний гол Леау тому подтверждение. Не успели фланги Интера домой после потери мяча. Полузащитники, увлечённые атакой, откровенно забили ...уй. В итоге сопровождал Леау, кто там, Дармиан или Ачерби, а в ноги прыгал уже Бастони. Не самые быстрые ЦЗ в Серии А. Пиоли, такое чувство, спецом не желает отдать им мяч, и побить их их же оружием... Вот в чём, мне думается, главная причина поражения. В ЛЧ это будет видно. Соперники слабее Интера по группе, будут играть против него 2м номером. А сможет Индзаги играть в таком ключе, вот это уже вопрос...
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Mykytka
Ответ Beyond
Он вроде каждый матч прое Интеру, куда ещё дальше?)
Год назад 3-2 была победа.
Но последние 5 матчей - тотальный провал.
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rigobersong
7хаг стайл!:))
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Splin
Расти..ну ну
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eskerro
Позволит вырасти, но не с тобой. Эра Пиоли окончена.
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vel
Состав сколь угодно может быть перспективным, но когда у тебя в обороне не большого таланта, еле передвигающийся Кьер, в паре с неопытным финном, то на что серьезное можно рассчитывать?

Гол Тюрам показателен. Вместо того, чтоб пойти страховать напарника, сократить пространство за его спиной и расположиться на линии возможного удара, Кьер стал пятиться к игроку находящемуся под опекой. Разве так опытные защитники поступают?

Датчанин вообще не успевал за развитием событий.
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juneed
Ответ Игорь Новиков
Пиоли очень плох. Надо прибавлять
Плюсую за этот коммент, но не надо делать глобальных выводов по одному матчу. Чемпионства может и не видеть в этом сезоне, но 3-4 место можно брать этим составом. и готовиться к новому усилению защиты и атаки.
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Vlados 86
Ответ Diavolo nero e rosso
5 поражение из 5 матчей. Пиоли понимает, чем силён Интер, он сказал ща об этом в интераью. Но почему тогда он продолжает играть с ними так, как нельзя играть против этого Интера? Милан забил гол, когда Интер полез при 2:0 вперёд. Вспомните полуфиналы прошлой ЛЧ. Абсолютно тож самое. 15 минут в 1м матче и, имея 2 мяча форы в ответном, Интер стоял 70 минут 2й игры, СТОЯЛ, являясь хозяином матча. Милан вынужден был бежать вперёд. Контратака, удар Лаутаро и всё. Вот весь Интер. Точно в таком же ключе они прошли Порту и Бенфику. Угрозу у ворот соперника создают 2 фланговых защитника. 3 хава хороши только в "стоячем" стиле игры. Отдайте мяч Интеру, и он пропустит гораздо больше мячей. Сегодняшний гол Леау тому подтверждение. Не успели фланги Интера домой после потери мяча. Полузащитники, увлечённые атакой, откровенно забили ...уй. В итоге сопровождал Леау, кто там, Дармиан или Ачерби, а в ноги прыгал уже Бастони. Не самые быстрые ЦЗ в Серии А. Пиоли, такое чувство, спецом не желает отдать им мяч, и побить их их же оружием... Вот в чём, мне думается, главная причина поражения. В ЛЧ это будет видно. Соперники слабее Интера по группе, будут играть против него 2м номером. А сможет Индзаги играть в таком ключе, вот это уже вопрос...
Гол Милана из-за того, что Леау остался с ветераном Дармианом 1-на-1 и при этом довольно близко к воротам. Само-собой быстрый и техничный Леау сделал своё дело. Установка Индзаги очевидна (в который раз) - встречать как можно выше моторных Тео с Леау и не давать набрать скорость. Интер умеет и первым номером играть, не сомневайтесь. У Симы наоборот были проблемы с тем, чтоб в обороне отсидеться - как только команда переставала атаковать - получала моменты и голы. Он поработал над этим.
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