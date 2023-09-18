Властимил Петржела: «Мое назначение в «Спартак» – единственный шанс остановить «Зенит»
Властимил Петржела считает, что может помочь «Спартаку» опередить «Зенит».
– Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?
– У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.
– Может, вам стоит возглавить «Спартак»?
– Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» – это единственный шанс остановить «Зенит» (смеется). Но им не повезло, что я за «Зенит»!» – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.
После 8 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет 6-м с 13 баллами.
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Сразу не в бровь, а в глаз, не то что царь Виго...
Будет полный комлект
Потому что цикл это как темная материя и прочее - основа мироздания. Не будет цикла - не будет Спартака.