Властимил Петржела: «Мое назначение в «Спартак» – единственный шанс остановить «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела считает, что может помочь «Спартаку» опередить «Зенит».

– Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?

– У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.

– Может, вам стоит возглавить «Спартак»?

– Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» – это единственный шанс остановить «Зенит» (смеется). Но им не повезло, что я за «Зенит»!» – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

После 8 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет 6-м с 13 баллами.

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45 комментариев

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Матвей Суицидин
Браво, Властимил!))) Кто-то должен был это сказать!
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Artem Piatkov
Вот это я понимаю человек на собеседование пришёл

Сразу не в бровь, а в глаз, не то что царь Виго...
+43
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BaltikaSPb
Поножовщина, наркотики есть, осталось в Спартак привезти рулетку
Будет полный комлект
+24
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[ADO]
Мостовой: " В очередь, сукины дети, в очередь!"
+11
-1
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luu
Только после Мостового
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ BaltikaSPb
Поножовщина, наркотики есть, осталось в Спартак привезти рулетку Будет полный комлект
Там ещё стриптиз можно намутить. Но это надо с бывшим руководством договариваться🎅🏿
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Катя_СПб
Ответ Иван Иванов
Смешной дядя. Ты не за зенит, ты за Газпромовское бабло. В истинном зените, взявшим всего одно чемпионство за семьдесят лет, тебя б и след простыл. Да ты б и не знал о таком клубишке.
А кому-то и лукойловское бабло не помогает. Это ж как надо опустить команду. Видимо в Тарасовке бесы поселились.
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Gouliash
ага. есть шанс, что зенит тогда вообще помрёт от смеха
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Виталик Украинский
Отличная идея. Пан таки завершит то, что не успел Салихов.
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ericssons
Кто и зачем ему звонит?
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Катя_СПб
Ответ Дмитрий9779
Пан жжёт.😁
Пан жжёт, а полыхает в Тарасовке. Совсем люди чувство юмора потеряли. Вот до чего боление за Спартак доводит.
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Доктор Верховцев
Пан знает толк в подрывном деле!
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Виталик Украинский
Перспектива, которая устроит многих: казино - новый владелец Спартака.
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Александр Васильев
Ответ ericssons
Кто и зачем ему звонит?
а кто и зачем спрашивает вашего Созина с Пономарёвым, а кто звонит Заремке?)
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Pigmalion
Все так.
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unreality
Ответ Deca
шанс Спартака это - остановить цикличность. и Зенит тут ни при чем
Но ведь остановить цикл нет никакого шанса )
Потому что цикл это как темная материя и прочее - основа мироздания. Не будет цикла - не будет Спартака.
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balander09
Ответ Artem Piatkov
Вот это я понимаю человек на собеседование пришёл Сразу не в бровь, а в глаз, не то что царь Виго...
подумал сначала о карпатском тиране из оп2)
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okkervil
Ответ Локоть Артеста
Сколько лет он не тренировал?
Так в данном случае оно и не к чему.
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Onion
Только в тандеме с Мостовым можно спасти Спартак!
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Собиратель хаоса
Ответ Deca
шанс Спартака это - остановить цикличность. и Зенит тут ни при чем
А есть ли вообще у руководства Спартака цель стать чемпионом? Вот тут все ругают Глейзеров, что мол бездари, ничего не могут, превратили великий МЮ в бестрофейник. Но кто вам сказал, что Глейзеры пришли в МЮ за трофеями? Если отбросить ожидания болельщиков, которые по теореме Аршавина - их собственные проблемы, то Глейзеры настолько успешны в финансовом плане, что если перевести их достижения в футбольную реальность, то Гвардиола с Анчелотти плакали бы от зависти.
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bopsulai
Только если двадцать раз мяч набьет.
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Локоть Артеста
Сколько лет он не тренировал?
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Новый тренер ФК Спартак
Кржемелек совсем потек
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Тайосич
Петржела должен возглавить Зенит и вывести его в пердив. Так он спасёт весь российский футбол.
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Lunatic Insane
просто гуляй, старое чешское
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