Властимил Петржела считает, что может помочь «Спартаку» опередить «Зенит».

– Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?

– У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У « » ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым.

– Может, вам стоит возглавить «Спартак»?

– Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» – это единственный шанс остановить «Зенит» (смеется). Но им не повезло, что я за « »!» – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

После 8 туров Мир «Зенит» набрал 17 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет 6-м с 13 баллами.

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