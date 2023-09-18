Европа и Азия готовы к самым престижным клубным турнирам на своих континентах. Групповой этап стартует в один день. Вряд ли болельщики в своей массе обратили бы внимание на старт азиатского турнира, но Криштиану Роналду стал возмутителем спокойствия. У чемпионата Саудовской Аравии появляется все больше поклонников, болельщики начинают поддерживать те или иные команды, ведь после португальца туда перебрались в большом количестве многие другие европейские и не только игроки. Есть в этом профит и для других азиатских команд. Много ли из них вы знали еще пару лет назад? Парочку японских и южнокорейских, что-то из китайских, а дальше путались в многочисленных «алях» и «элях». Теперь все не так, и пришло время расширить футбольные знания и географию.

В первом туре азиатской Лиги Чемпионов встречаются иранский «Персеполис» и «Аль-Наср». После жеребьевки команды оказались в одной группе с катарским «Аль-Духайлем» и «Истиклолом» из Душанбе. О «Персеполисе» и чемпионате страны российским болельщикам, может быть, известно не так много, но зато о сборной Ирана наслышаны все до единого. Тем более в условиях международной изоляции иранская федерация протянула руку помощи российской, и сборные сыграли товарищеский матч. Кому-кому, в иранцам не надо рассказывать, что такое десятилетиями находиться под санкциями. Роналду, Садио Мане и другим звездам в любом случае придется окунуться в необычную атмосферу. Главное, чтобы все закончилось без эксцессов, учитывая сложные отношения между Саудовской Аравией и Ираном. Матч состоится на стадионе «Азади», начало в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 2,5

Персеполис

Все шесть команд Ирана и Саудовской Аравии, которые примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов АФК попали в одни и те же группы, и это может стать проблемой. Ранее между клубами этих двух стран матчи вообще проводились на нейтральном поле. Дело в религии. В обоих государствах большинство жителей исповедуют ислам, но в Саудовской Аравии сунниты, а в Иране шииты, и довольно часто из-за этого возникают конфликты. Представьте средневековье, православие и католицизм не всегда ладили, но в ту пору никто не играл в футбол.

Часто в отношении иранских команд как раз говорят не в плане футбола, а в плане политики. Все клубы высшего дивизиона страны принадлежат государству или аффилированным с государством компаниям. Самые популярные команды страны как раз «Персеполис» и «Эстегляль». Последние годы только они становились чемпионами, чаще «Персеполис». Однако в прошлом году АФК обеим командам запретила участвовать в главном азиатском клубном турнире поскольку они принадлежат Министерству молодежи и спорта страны. То есть у команд один владелец, привет Red Bull с «Зальцбургом» и «Лейпцигом».

В последний год в Иране неспокойно, связано это с прошлогодними протистами, когда в полицейском участке по сути была убита Махса Амини. Однако «Аль-Наср» ждут с нетерпением, Роналду по прилету уже подарили персидский ковер, а всем игрокам гостей обещали раздать сим-карты с неограниченным доступом в интернет, с этим в Иране большие проблемы. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Персеполиса».

Про лига. 30.08.2023, «Фулад» — «Персеполис» — 0 : 2

— 0 : Про лига. 24.08.2023, «Персеполис» — «Зоб Ахан» — 1 : 1

Про лига. 16.08.2023, «Трактор» — «Персеполис» — 0 : 1

— 0 : Про лига. 09.08.2023, «Персеполис» — «Алюминиум Арак» — 1 : 0

— «Алюминиум Арак» — : 0 Кубок Хазфи. 31.05.2023, «Эстегляль» — «Персеполис» — 1 : 2

Факты и цифры

«Персеполис» в минувшем сезоне в 14-й раз стал чемпионом Ирана, причем шесть титулов команда завоевала за последние семь лет

В 1991 году «Персеполис» в первый и единственный раз стал обладателем Кубка чемпионов АФК

В нынешнем сезоне после четырех туров «Персеполис» захватил лидерство, лишь раз сыграв вничью

Команда провела в ворота соперников 5 мячей, авторами стали разные футболисты

Прогноз на матч Дамак – Аль-Хилаль

Аль-Наср Эр-Рияд

«Аль-Наср» начал чемпионат страны с двух поражений подряд, но это можно назвать своеобразной жертвой, поскольку за это время Криштиану Роналду смог завоевать свой первый титул в Азии. Он внес большой вклад в победу в Лиге арабских чемпионов. Кроме того «Аль-Насру» необходимо было сыграть матч плей-офф, чтобы попасть в групповую стадию Лиги чемпионов АФК. Тут чуть было не случился конфуз, поскольку за две минуты до конца основного времени матча «Рыцари Неджды» проигрывали на своем поле со счетом 1 : 2 команде «Шабаб Аль-Ахли» из Объединенных Арабских Эмиратов. Но сначала хозяева сравняли счет,а в добавленное арбитром время Талиска и Марцело Брозович забили еще два мяча.

Когда все задачи на международной арене были выполнены, «Аль-Наср» взялся исправлять дела во внутреннем чемпионате и делал это столь рьяно, что в четырех матчах провел в ворота соперников семнадцать мячей, пропустив всего два. Поклонники команды довольны, она смогла подняться со дна турнирной таблицы на вполне приемлемое шестое место. Да вот беда, соперники в это межсезонье усилились таким образом, что редко теряют очки, да и то только в поединках между собой.

На этом отрезке из четырех матчей соперниками «Аль-Насра» были команды в основном из подвала таблицы. Если глядя на иранский календарь, можно сказать, что команды там играют в лучшем случае раз в неделю, то у «Аль-Насра» один турнир сменяет другой. После матча с «Персеполисом» вскоре старт еще и в Саудовском кубке чемпионов. Главному тренеру Луишу Каштру впору задуматься о ротации. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Насра».

Высшая лига. 16.09.2023, «Аль-Раэд» — «Аль-Наср» — 1 : 3

— 1 : Высшая лига. 02.09.2023, «Аль-Хазем» — «Аль-Наср» — 1 : 5

— 1 : Высшая лига. 29.08.2023, «Аль-Наср» — «Аль-Шабаб» — 4 : 0

— «Аль-Шабаб» — : 0 Высшая лига. 25.08.2023, «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 0 : 5

— 0 : Лига чемпионов АФК. 22.08.2023, «Аль-Наср» — «Шабаб Аль-Ахли» — 4 : 2

Факты и цифры

Высшее достижение «Аль-Насра» на международной арене — завоевание Кубка обладателей кубков Азии в 1998 году, в том же году одержана победа в Суперкубке Азии

В прошлом сезоне команда набрала 67 очков, заняла 2 место и вынуждена была пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов АФК через квалификацию

Во всех официальных турнирах сезона Криштиану Роналду провел в ворота соперников 13 мячей, он лучший бомбардир команды

Сразу три игрока команды отдали по 5 результативных передач

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Персеполис — Аль-Наср Эр-Рияд

Команды дважды пересекались в Лиге чемпионов АФК. В 2015 году они сыграли два матча на групповой стадии турнира и обменялись победами, а в 2020 году обе добрались до полуфинала. «Персеполис» оказался сильнее в серии пенальти, но дальше в финале иранская команда не смогла переиграть южнокорейский «Ульсан Хендай» и уступила со счетом 1 : 2. Все три игры между «Персеполисом» и «Аль-Насром» состоялись еще в доронаолдовскую эпоху. Представляем вашему вниманию результаты этих поединков.

Лига чемпионов АФК. 03.10.2020, «Аль-Наср» — «Персеполис» — 1 : 1 (пен. 3 : 5 )

— 1 : 1 (пен. 3 : ) Лига чемпионов АФК. 08.04.2015, «Персеполис» — «Аль-Наср» — 1 : 0

— «Аль-Наср» — : 0 Лига чемпионов АФК. 17.03.2023, «Аль-Наср» — «Персеполис» — 3 : 0

В матч вмешаются некоторые неигровые факторы. Он пройдет при отсутствии болельщиков, АФК дисквалифицировала стадион хозяев, да к тому же они частично решили разобрать трибуны. Наверное, местные власти все равно опасаются наплыва народа и решили подстраховаться. Тем более протесты еще свежи в памяти. В отношении непосредственно игры гости считаются фаворитами. В Иране играют преимущественно местные футболисты, на легионеров жесткие ограничения. «Аль-Наср» этим воспользуется. Букмекеры отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Персеполиса» — 5,03

Ничья — 4,10

Победа «Аль-Насра» — 1,65

Хозяевам для победы предстоит продемонстрировать недюжинный характер и футбольное мастерство. Если в первом можно не сомневаться, то со вторым есть определенные проблемы. Если просто посмотреть составы команд предстоящего поединка, то это как встреча «Персеполиса» и одной из версий сборной мира. Ставим на победу команды Криштиану Роналду.

Где смотреть матч Персеполис – Аль-Наср

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