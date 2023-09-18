Где смотреть Персеполис – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 19 сентября

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд Персеполис Футбол

Во вторник, 19 сентября, сыграют Персеполис и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Лиги Чемпионов АФК.

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Во сколько играют Персеполис – Аль-Наср Эр-Рияд

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Персеполис: все новости

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

Лига чемпионов АФК: все новости

Прогноз на матч Персеполис – Аль-Наср

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