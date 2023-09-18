Где смотреть Персеполис – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 19 сентября
Во вторник, 19 сентября, сыграют Персеполис и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Азади» в Тегеране.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Персеполис – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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