Хавбек «Ахмата» Камило об РПЛ: «Похожа на чемпионат Бразилии, уровень примерно одинаковый. В каждом клубе есть топ-игроки, команды хорошо организованы»

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Ахмат Матч ТВ Камило Рейжерс Футбол

Полузащитник «Ахмата» Камило Рейжерс высоко оценил уровень Мир РПЛ.

«Российская премьер‑лига очень похожа на чемпионат Бразилии, уровень примерно одинаковый. Но то, какие классные футболисты выступают в РПЛ, меня по‑настоящему удивило.

В матчах, в которых я принимал участие, мы сталкиваемся с хорошо организованными командами. В каждом клубе есть топ‑футболисты, что меня действительно радует. Благодаря этому уровень чемпионата только растет», – сказал Камило.

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5 комментариев

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Savardus
Я не понял, это комплимент или повод для драки?
+1
0
+1
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Lari
Ответ Savardus
Я не понял, это комплимент или повод для драки?
😂😂😂
0
0
0
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