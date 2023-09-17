«Челси» забил 5 голов за 5 туров АПЛ. Такого не было с сезона-1995/96 – тогда «синие» стали 11-ми
«Челси» в АПЛ демонстрирует худшую результативность с 1990-х.
Команда Маурисио Почеттино сегодня не смогла забить «Борнмуту» (0:0) в 5-м туре АПЛ. Всего у нее 5 голов в текущем чемпионате.
В последний раз «синие» ограничивались 5 мячами за 5 туров в сезоне-1995/96. Тогда они финишировали на 11-м месте.
На данный момент «Челси» идет в АПЛ 14-м.
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Рука лицо от руководства Челси, в этом Поча и нельзя обвинят
Если и челси жалуется на не хватки игроков то тогда я не знаю что другие должны делать