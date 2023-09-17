«Челси» забил 5 голов за 5 туров АПЛ. Такого не было с сезона-1995/96 – тогда «синие» стали 11-ми

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» в АПЛ демонстрирует худшую результативность с 1990-х.

Команда Маурисио Почеттино сегодня не смогла забить «Борнмуту» (0:0) в 5-м туре АПЛ. Всего у нее 5 голов в текущем чемпионате.

В последний раз «синие» ограничивались 5 мячами за 5 туров в сезоне-1995/96. Тогда они финишировали на 11-м месте.

На данный момент «Челси» идет в АПЛ 14-м.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кржемилик
Без Абрамовича вернулись в эпоху до Абрамовича.
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Пять балов Боэли - так держать !
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealJon
мистика, купили +100500 игроков за лярд, а на скамейке сидят 5 игроков из академии )))

Рука лицо от руководства Челси, в этом Поча и нельзя обвинят
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я Гражданин Мира
Ответ Акира_1
Комментарий скрыт
Не смешите людей пожаловать.
Если и челси жалуется на не хватки игроков то тогда я не знаю что другие должны делать
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Артур
Этот Челси нацелен на антирекорды, так что все еще впереди
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wonderwall
Ответ Чистый лист
У Эрлинга тоже 5 голов. Что же, главная интрига прошлого сезона возвращается.
У Эрлинга 7 голов,так что пока без намёка на интригу) надо ещё у Шахтера за 100 лямов бегунка перспективного лет на 8-10 подписать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Может пора Тодду отдать все в руки спортдиру? Абрамович сразу перестал лезть в трансферы, особенно после Шевченко
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Шуткин
В том сезоне тоже самое было)) Особенно в последних 10 - 15 турах, мячей 5-7 было, а кто будет забивать и отдавать передачи, таких людей нет
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ну и а этом займут где-то 10-11е место. Лассо быстро разрушил,что Абрамович строил 20 лет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
по сравнению с прошлым сезоном 11 в этом это будет успех
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чистый лист
У Эрлинга тоже 5 голов. Что же, главная интрига прошлого сезона возвращается.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anton Kortenko
Ответ Кржемилик
Без Абрамовича вернулись в эпоху до Абрамовича.
безабрамовищно это всё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Зимаков
Интересно, а Почеттино уже осознал, в каком "гадюшнике", он оказался
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Sarus
Ничего удивительного, просто вернулись на свое место.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#nikon
Челси украсит собой любое место в турнирной таблице.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Ka
Ответ Акира_1
Комментарий скрыт
И в прошлом сезоне Поч был виноват))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диер Ташкент
Красавцы. Возвращаются корням
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bzm77
Челси как топ-клуб себя постепенно изживает. Скоро это будет как какой-нибудь Евертон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
statistic5
Что то не верится даже. Речь не про стартовые, а 5 вообще подряд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ман Сити
У Холанда уже 7, опять он побеждает в гонке Холанд - Челси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aidos_1979
Фк мем)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ихарь Окенфэйлов
Ответ Кржемилик
Без Абрамовича вернулись в эпоху до Абрамовича.
Да до Абрамовича такого ужаса тоже не было. Это новый уровень!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Желаю от всего сердца чтоб Челси в Чемпмошип не вылетел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Холланд забил больше чем Челси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Yeremich
ничего, ещё немного и Боули точно выбьет страйк, хоть один за 38 туров
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий