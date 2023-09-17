Семак о 3:0 с «Рубином»: «Хороший матч, но не легкий абсолютно. «Зениту» доставили проблем на стандартах»

Сергей Семак рассказал, какие проблемы «Рубин» создал «Зениту» (0:3).

– Не бывает так, чтобы все получилось. Если бывает, то очень редко. Любой выездной матч достаточно сложный.

Сегодня начали неплохо. Во второй части первого тайма у нас было много потерь. Это понятно, потому что первая игра после паузы на матчи сборных всегда получается сумбурной и складывается непросто. Это был хороший матч, но не легкий абсолютно. « » доставил нам проблем на стандартах.

– В перерыве вы заменили , чтобы перейти на игру в пять защитников?

– Да, поэтому тоже. Понятно, что и тяжело, он буквально прилетел не так давно. Но он пропускает кубковый матч, поэтому через эту игру он должен был набрать форму, потому что он за сборную играл мало. Мы должны ротировать состав, чтобы каждый игрок получал столько игровой практики, сколько нужно, – сказал главный тренер « ».

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