Семак о 3:0 с «Рубином»: «Хороший матч, но не легкий абсолютно. «Зениту» доставили проблем на стандартах»

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия Вильмар Барриос Матч ТВ Густаво Мантуан Футбол

Сергей Семак рассказал, какие проблемы «Рубин» создал «Зениту» (0:3).

– Не бывает так, чтобы все получилось. Если бывает, то очень редко. Любой выездной матч достаточно сложный.

Сегодня начали неплохо. Во второй части первого тайма у нас было много потерь. Это понятно, потому что первая игра после паузы на матчи сборных всегда получается сумбурной и складывается непросто. Это был хороший матч, но не легкий абсолютно. «Рубин» доставил нам проблем на стандартах.

– В перерыве вы заменили Мантуана, чтобы перейти на игру в пять защитников?

– Да, поэтому тоже. Понятно, что и Барриосу тяжело, он буквально прилетел не так давно. Но он пропускает кубковый матч, поэтому через эту игру он должен был набрать форму, потому что он за сборную играл мало. Мы должны ротировать состав, чтобы каждый игрок получал столько игровой практики, сколько нужно, – сказал главный тренер «Зенита».

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15 комментариев

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Архитектор Мендисабаль
С уверенной и красивой победой, Сергей Богданович! Спокойно и без лишних энергозатрат.
+23
0
+23
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igls54
Ничего более успокаивающего в исполнении Зенита давно не наблюдал
+13
0
+13
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Nik Yeremich
вперёд и с песней к 6 чемпионству
+8
0
+8
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Максим Ивасюк
Там у московской женщина мена пауза не началась случайно
+5
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Ryan T.
Явные проблемы с игрой на втором этаже. Довольно низкорослый состав в целом у "Зенита". И если в атаке бразильцы всё-равно своего добиваются игрой через низ за счёт техники, то в обороне есть проблемы, когда против тебя такие высокие команды как "Рубин".
Скорей бы уже Родригао вернулся. 191 см, 97 кг. То, чего сейчас так не хватает "Зениту" - мощи.
+3
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Сергей Жарковский
Как всегда кратко и по существу. С победой Зенит!
+3
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OLD Apple52NN
Футболистам "Зенита" меньше пижонить надо. ))
Ужас какое число потерь мяча из-за пижонства.
+3
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Ol Iva
Ответ igls54
Ничего более успокаивающего в исполнении Зенита давно не наблюдал
Очень понравилось, что Миша сегодня очень спокойно и уверенно отыграл, без нервов своих и болельщиков)
+3
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Александр Никитин
рфс бы запускать после каждого матча свои видео о работе арбитров - тогда бы меньше болтовни было бы о том,что всё куплено!!!и не важно куда обвинения болельщиков - в сторону Зенита или Спартака))
+2
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AuroraBorealis
Ответ AndreyEN
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Нет более лицемерных болел, чем корги Шувалова
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Иван Шуткин
Рубин мощный, но правда похоже только на тренировках
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Leonid73
Поразили два персонажа. Судья, своим попустительством известному грубияну Ваде, фактически спровоцировавший Вендела на ответную грубость и желтую. И комментаторы, много болтавшие попусту и «прозевавшие» подоплеку отчаянной грубости бразильца, но не приминувшие развести демагогию типа «почему и зачем»? На этом фоне забавной выглядела их дежурная благодарность телезрителям после репортажа за «внимательность».
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AndreyEN
Ответ ЖУЛИК
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okkervil
Ответ ЖУЛИК
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Ну не тяжелее, чем вам, страдальцам.
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