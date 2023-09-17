Дисаси про 0:0 с «Борнмутом»: «Челси» заслуживал победы, упустили так много моментов, я немного зол. Нам не везет – но голы придут»

Аксель Дисаси считает, что «Челси» заслуживал победу над «Борнмутом».

В 5-м туре « » и « » сыграли вничью (0:0).

«Я немного зол, потому что думаю, что мы заслуживали победы. Мы упустили так много моментов, поэтому ощущения не очень хорошие, но я думаю, что мы видели хорошее движение на поле, хорошие действия. Мы не забиваем, поэтому должны улучшить это. Думаю, это придет.

Не знаю, [почему мы не могли забить]. Думаю, нам не везет, но нужно продолжать идти вперед. Я уверен, что голы будут».

О свисте болельщиков в конце матча

«Я понимаю их. Они хотят, чтобы мы побеждали в каждом матче, ведь мы – «Челси», и мы амбициозны. Мы должны выигрывать в каждой игре, и я понимаю. Нужно продолжать работать вместе, и я думаю, что в будущем это пойдет на пользу клубу. Тренер и команда всегда настроены позитивно. Если мы продолжим в том же духе, все наладится», – сказал защитник «Челси» в интервью Sky Sports.

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