Новый сезон Лиги Чемпионов стартует 19 сентября. В первый день состоится восемь матчей, в которых сыграет несколько топ-клубов. «Барселона» начинает на своем поле, и ее соперник, на первый взгляд, не должен внушать особых опасений. Бельгийский «Антверпен» дебютирует в Лиге Чемпионов и в группе Н на бумаге является слабым звеном. Жребий свел в этом квартете, помимо упомянутых клубов, еще «Шахтер» из Донецка и португальский «Порту». Первые оценки были очевидными: «Барселона» и «Порту» должны легко выходить из группы в плей-офф, а «Шахтер» и «Антверпен» будут бороться за право продолжить выступление в Лиге Европы.

Получается, что в этом квартете не будет никаких сюрпризов, но почему бы уже в первом матче бельгийцам не совершить маленький подвиг. Тем более они знают, как это делать. Достаточно вспомнить концовку прошлого сезона в бельгийской Про лиге, которая сложилась в пользу «красных». Да и в целом, когда в главном европейском турнире появляется новичок, о нем хочется узнать больше и возникает надежда, что он сможет отобрать какие-то очки у старожилов, ведь три другие команды практически постоянно участвуют в Лиге Чемпионов. Каталонцы вряд ли будут согласны стать командой, у которой «Антверпен» сможет отобрать очки, да еще и в Барселоне. Во внутренних чемпионатах команды стартовали совершенно по-разному. Если поклонникам сине-гранатовых старт внушает оптимизм, то об «Антверпене» так не скажешь. Матч состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, начало в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+2), ТБ 3,5

Барселона

Применительно к Ла Лиге с самого старта многие начали оценивать перспективы «Барселоны» защитить свой титул. Перед главным тренером команды Хави каждый год стоят новые задачи. Сначала нужно было создать боеспособный коллектив, затем постараться вернуть утраченные позиции в чемпионате. Наконец, сейчас нужно не только отстаивать очередное чемпионское звание, но и вернуться на ведущие роли в Лиге Чемпионов. Болельщики привыкли видеть свою команду на поздних стадиях плей-офф, но два года подряд каталонцы занимали в своей группе третье место и отправлялись в Лигу Европы, но и там у них ничего не получалось.

Безусловно, если вспомнить соперников по квартету, то в позапрошлом сезоне впереди оказались «Бавария» и «Бенфика», а в минувшем те же мюнхенцы и «Интер». Многие прочили именно итальянцам третье место, но они в итоге смогли дойти до финала. Теперь все в один голос твердят, что с жеребьевкой команде Хави повезло, и это, действительно так. Не выйти из группы, где одна команда дебютирует, другая девять лет как лишилась своего стадиона и болельщиков, может пошатнуть кресло под главным тренером.

Поэтому наверняка «Барселона» захочет стартовать с места в карьер. Как это было накануне в домашнем поединке против «Реала Бетис». От крепкой команды Мануэля Пеллегрини каталонцы не оставили камня на камне, причем голы забивали разные футболисты и на любой вкус. Хави вообще назвал этот поединок лучшим для команды за несколько лет его работы с «Барселоной». Огорчать болельщиков может пока только ничья в матче с «Хетафе» на старте, но ведь это пока только начало сезона. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием нерадзурри.

Примера. 16.09.2023, «Барселона» — «Реал Бетис» — 5 : 0

— «Реал Бетис» — : 0 Примера. 03.09.2023, «Осасуна» — «Барселона» — 1 : 2

— 1 : Примера. 27.08.2023, «Вильярреал» — «Барселона» — 3 : 4

— 3 : Примера. 20.08.2023, «Барселона» — «Кадис» — 2 : 0

— «Кадис» — : 0 Примера. 13.08.2023, «Хетафе» — «Барселона» — 0 : 0

Факты и цифры

В минувшем сезоне «Барселона» в 27-й раз в своей истории стала чемпионом Испании

Команда 5 раз становилась обладателем Кубка европейских чемпионов, последний успех датируется 2015 годом

В четырех последних матчей футболисты команды отличились 13 раз, пропущено 4 мяча

Лучшим бомбардиром команды по итогам прошлого сезона стал Роберт Левандовски, сейчас в пяти турах на счету поляка 3 забитых мяча

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Антверпен

Бельгийской команде можно пожелать всяческих успехов. Новое поколение российских болельщиков название этого клуба может ничего не говорить, а вот поклонники футбола со стажем и уж, тем более, фанаты «Спартака» очень хорошо знакомы с «Антверпеном». У красно-белых в 1993 году был реальный шанс сыграть в финале Кубка обладателей кубков, но после домашней победы со счетом 1 : 0 в гостях случилось поражение 1 : 3. Все это при том, что в том розыгрыше бельгийцы ни разу до того не смогли выиграть на своем поле, а их тренер называл «Спартак» командой мирового класса, которой не зазорно и проиграть.

«Антверпен» тогда в финале уступил итальянской «Парме» и до сих пор это самый лучший результат команды на европейской арене. Да что там Европа? В Бельгии «Антверпен» впервые стал чемпионом страны после сезона 1956-1957 годов, и это пятый подобный успех команды. Чемпионат Бельгии проходит по несколько замысловатой формуле, где четыре лучших команды по итогам регулярного сезона проводят мини-турнир и выявляют победителя. В прошлом сезоне все решилось на последних минутах двух матчей. Однако считать успех «Антверпена» случайным ни в коем случае нельзя.

Во-первых, следует отметить работу с командой голландского специалиста Марка ван Боммела. Те же болельщики со стажем помнят его по матчам за «Барселону» в сезоне 2005-2006 годов, тогда каталонцы выиграли Лигу Чемпионов. В составе сегодня есть такие игроки как Тоби Алдервейрелд, ее капитан, и знакомый нам Гирано Керк из московского «Локомотива», находящийся в бельгийской команде в аренде. Перед вами результаты пяти последних матчей «Антверпена».

Про лига. 15.09.2023, «Вестерло» — «Антверпен» — 0 : 3

— 0 : Про лига. 03.09.2023, «Юнион» — «Антверпен» — 2 : 2

Лига Чемпионов. 30.08.2023, АЕК — «Антверпен» — 1 : 2

— 1 : Лига Чемпионов. 22.08.2023, «Антверпен» — АЕК — 1 : 0

— АЕК — : 0 Про лига. 18.08.2023, «Левен» — «Антверпен» — 1 : 1

Факты и цифры

В прошлом сезоне команда «Антверпен» в 5 раз стал чемпионом страны спустя 66 лет с прошлого подобного успеха

В текущем чемпионате страны у «Антверпена» 11 очков после шести матчей и 5 место в турнирной таблице

Из 16 голов забитых командой во всех турнирах 6 на счету голландского нападающего Винсента Янссена

Среди ассистентов лидирует полузащитник Мишель-Анж Баликвиша, на его счету 3 результативные передачи

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Барселона — Антверпен

Несмотря на то, что «Антверпен» редко появляется в еврокубках, у клубов все-таки были очные поединки, но случилось это еще в 1965 году в Кубке Ярмарок, турнире-предшественнике сначала Кубка УЕФА, а теперь и Лиги Европы. Несмотря на то, что «золотыми временами» для бельгийской команды считаются 1950-е годы, спустя десятилетие она несколько раз подряд выходила в третий по значимости еврокубок. Выступала там в 1960-е годы и «Барселона». Пересеклись команды в 1/32 финала. В первом матче на своем поле «Антверпен» выиграл со счетом 2 : 1, но «Барселона» взяла реванш на своем поле 2 : 0. Каталонцы, кстати, выиграли тот турнир, став трехкратным обладателем Кубка Ярмарок и установив тем самым вечный рекорд.

Сейчас обе команды набрали неплохой ход. «Барселона» в новом сезоне пока не проигрывала. «Антверпен» выиграл в последнем туре и имел достаточно времени, чтобы подготовиться к первому туру Лиги Чемпионов. Тем более команда уже успела стартовать в турнире и дважды обыграть чемпиона Греции АЕК. В клубе есть понимание ответственности и исторического момента. Но все это не производит ни малейшего впечатления на букмекеров, которые отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Барселоны» — 1,19

Ничья — 8,19

Победа «Антверпена» — 13,32

Все-таки сложно поверить, что каталонцы смогут потерять очки в первом домашнем матче. Бельгийской команде нужно сыграть на 150 процентов, чтобы надеяться на положительный результат. Вряд ли мы увидим разгром, но в два мяча хозяева выиграют точно.

Где смотреть матч Барселона – Антверпен

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