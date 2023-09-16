Во вторник, 19 сентября, в матче 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Црвеной Звездой». Игра состоится в рамках квартета G, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа «Манчестер Сити» (1.06), ТБ 2.00 (1.06)

Безусловно, «горожане» фавориты не только группы, но и всего турнира в целом, и при всем уважении к сербской команде, она вряд ли сможет отобрать очки у подопечных Гвардиолы. Впрочем, предстоящая игра несет несколько интриг – сколько голов забьет Эрлинг Холланд, с каким счетом закончится поединок, сможет ли «Црвена Звезда» сотворить сенсацию и обыграть фаворита? Ответы на эти вопросы вы узнаете после просмотра матча, а наш прогноз нужен для того, чтобы вы могли сделать осмысленную ставку на игру.

«Манчестер Сити»

«Горожане» вне всякого сомнения – фаворит предстоящей встречи. «Сити» с 15 баллами лидирует в АПЛ. Подопечные Гвардиолы выиграли пять стартовых матчей, наколотили солидные 14 голов, и пропустили только три мяча. О форме команды, лучших бомбардирах и ассистентах, а также статистических фактах о «Манчестер Сити» поговорим подробнее.

Статистические факты

Приводим некоторые статистические факты о «Манчестер Сити»:

в последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх команда забивает в среднем 2.40 гола за игру;

команда пропускает в трех последних играх;

в последних 5 играх команда забила 12 голов;

в последних 5 играх команда пропустила 4 гола.

Травмы и дисквалификации

«Горожанам» в предстоящей встрече не помогут Джек Грилиш, Кевин Де Брюйне, а также Зак Стеффен.

На кого обратить внимание

Лучший бомбардир команды – Эрлинг Холланд. Норвежец наколотил семь голов в семи матчах «горожан». Ну а лучшие распасовщики – Фил Фоден и Хулиан Альварес. Оба отдали по 3 ассиста в семи матчах своей команды.

Текущая форма

В пяти последних матчах «горожане» одержали пять побед:

в Суперкубке УЕФА обыграли «Севилью» (1:1, но в серии пенальти были точнее подопечные Гвардиолы)

в чемпионате обыграли «Ньюкасл» (1:0), «Шеффилд» (2:1), «вынесли» «Фулхэм» (5:1), и уверенно победили «Вест Хэм» (3:1).

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«Црвена Звезда»

Подопечные Бакхара Барака в 7 матчах национального первенства набрали 15 очков и идут на втором месте. Команда довольно много забивает – 21 мяч, это лучший показатель в Суперлиге, но и пропускает немало для одного из лидеров первенства – 7 мячей.

Сейчас команда идет на втором месте, отставая от лидирующей «Бачки Топола» на четыре очка. Отметим, «Црвена» одержала пять побед, а также потерпела два поражения. О лучших бомбардирах и ассистентах команды, травмах и дисквалификациях, статистике и форме «Црвены Звезды» поговорим в дальнейшем.

Статистические факты

Приводим некоторые статистические факты о «Црвене Звезде»:

в последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх команда забивает в среднем 2.40 гола за игру;

команда пропускает в 3 последних матчах;

в последних 5 играх команда забила 12 голов;

в последних 5 играх команда пропустила 7 голов.

Травмы и дисквалификации

Белградцам из-за повреждений не смогут помочь Александар Катаи и Филиппо Фалько.

На кого обратить внимание

Лучший бомбардир команды – Жан Филипп Крассо. Игрок наколотил 6 голов в 7 матчах. Лучшие ассистенты – хорошо нам знакомый Кингс Кангва, все тот же Жан Филипп Крассо и Осман Букари. Они все отдали по 2 результативные передачи в 7 матчах.

Текущая форма

В последних 5 матчах «Црвена Звезда» одержала три победы, а также потерпела два поражения:

разгромила «Младочность Лучани» (4:1), уверенно обыграла «Спартак Суботица»(3:0) и скромно переиграла «Нови Пазар» (2:1);

уступила «Ворждовацу»(2:3) и «Чукаричкам»(1:2).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»

Команды раньше не встречались друг с другом, однако и без статистики личных матчей можно сделать вывод о фаворите предстоящего матча. «Горожане» набрали хорошую форму, и пока идут без спада. Кроме того, в составе «Сити» блистает Эрлинг Холланд. Наш прогноз – разгромная победа «Манчестер Сити» (1.06), ТБ 2.00 (1.06).

Отметим, что с нашими доводами согласны и аналитики букмекерской конторы «Бетбум». На победу «горожан» дают довольно скромный коэффициент в, ничья оценена в, а победа «Црвены Звезды» в. Поэтому, чтобы сделать ставку чуть выгоднее, дополнительно поставим и на ТБ 2.00.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Црвена Звезда

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