Где смотреть ПСЖ – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 19 сентября
Во вторник, 19 сентября, сыграют ПСЖ и Боруссия Дортмунд в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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