Во вторник, 19 сентября, сыграют ПСЖ и Боруссия Дортмунд в 1 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ПСЖ – Боруссия Дортмунд

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

ПСЖ: все новости

Боруссия Дортмунд: все новости

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Прогноз на матч ПСЖ – Боруссия