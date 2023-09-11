«Юве» хочет продлить с Влаховичем контракт на сезон – до лета 2027-го. Это позволит распределить часть его зарплаты на более долгий срок

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри финансовый фэйр-плей Душан Влахович деньги Футбол

«Ювентус» хочет продлить контракт с Душаном Влаховичем.

По информации La Gazzetta dello Sport, в октябре планируется начать переговоры с агентом Влаховича о продлении контракта с нападающим до лета 2027 года.

Отмечается, что Массимилиано Аллегри готов строить команду вокруг Влаховича. Партнеры по команде также доверяют сербскому форварду.

Кроме того, краткосрочное продление контракта с Влаховичем позволит увеличить срок амортизации и распределить часть его зарплаты на более длительный срок, снизив тем самым ежегодные расходы.

Текущий контракт Влаховича с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Со статистикой 23-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

«Юве» продал игроков на 82,3 млн евро, потратив 21,7 млн на новичков. Туринцы снизили зарплатный фонд на 36 млн, хотя зарплата Влаховича вырастет до 12 млн чистыми

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2 комментария

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Стахович
Какой в этом резон самому Влаховичу?
+1
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Velirpa
Jewish-Лига.
0
0
0
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