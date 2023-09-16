Аллегри про 3:1 с «Лацио»: «Доволен победой и игрой, Кьеза провел свой лучший матч за «Юве», возможно. Наша цель – 76 очков, достаточно для попадания в ЛЧ, думаю»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Душан Влахович Федерико Кьеза Футбол

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Лацио».

В 4-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Лацио» со счетом 3:1.

«Федерико [Кьеза] играет немного ближе [к Влаховичу] и прекрасно создает для него более выгодные моменты. Думаю, что сегодня Кьеза провел свой лучший матч за «Ювентус» с точки зрения техники, внимания и интенсивности. Он работает и совершенствуется.

Я доволен тем, как мы играли, победой и поведением тех, кто в ней поучаствовал. Атмосфера была великолепной, болельщики поддерживали нас, даже когда мяч был у «Лацио», поэтому я счастлив. Нужно быть ближе к реальности, наша цель – финишировать в первой четверке, так что сейчас мы превосходим ожидания

Мы представляли уровень «Лацио», и оставлять пространство было бы опасно. Ребята были агрессивны с самого начала, мы оставались сплоченными и владели мячом. Мы ничем не рисковали – возможно, в двух-трех моментах, но в целом мы сработали хорошо.

Нужно понимать, что финишировать в первой четверке в этом сезоне будет очень тяжело. Есть большая конкуренция. «Наполи», «Интер» и «Милан» выше остальных, мы сделаем все возможное, чтобы остаться [в четверке] до декабря, а затем попробуем прибавить. Наша цель – набрать 76 очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Думаю, этого будет достаточно, но посмотрим. Неучастие в Лиге чемпионов в этом сезоне сказывается на нас технически и экономически, возможность пройти квалификацию будет жизненно важна», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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21 комментарий

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Тимур Амонов
Аллегри топ тренер!
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bestttttttofthebest
Влахович конечно машина)
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U
Ответ Сергей Петлин
Как же он надоел своей четвёркой..
После четырех туров чемпионские амбиции только у Спартака. А так нормально целеполагание.
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Сергей Петлин
Ответ Заяцволк
Да кто согласен-то ? ) Только Расим согласен, и ещё Половник Демьянов был дикий фанат Аллегри ) Ну и Владимир тут ниже, трое всего-то ))
Да ты посмотри комменты, там повылазили любители кальмабола после первого тайма, считающие, что у нас дно состав, но гений-физрук нас держит на плаву из-за своего гения)
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Сергей Петлин
Ответ Владимир Владимир
Все будут говорить, мол, какой Аллегри неамбициозный, не говорит о скудетто, но очевидно, что с руководством есть понимание того, какой мощью обладает команда на данный момент и какой есть потенциал. Если кому-то кажется, что человек с трансферами в лице Милика, Веа и Камбьязо должен уверенно требовать от команды титул и оказывать на неё лишнее давление, то тот просто сумасшедший. Будут к весне в лидерах, тогда имеет смысл говорить о титулах.
Ты говоришь про Милика, Веа, Камбьясо.
Но почему не упоминаешь Локу, Кьезу, Влаху, Бремера и остальных?
Я надеюсь у руководства есть понимание, что Макс должен руководить командой последний год. Это дно тренерского ремесла.
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Сергей Петлин
Ответ Kubinec_
это суровая реальность. состав не тянет выиграть скудетто
Да какая реальность? У нас игра от обороны с любым соперником. Да у нас состав один из лучших, просто не играть в защите, а с позиции силы, то всё покажется другим
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Сергей Петлин
Кальмофизрук довёл болельщиков до того, что они с ним согласны по поводу попадания в зону ЛЧ)))
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vel
Лучший матч за Ювентус Кьеза провел еще при Пирло. )
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vel
В целом, тренер пришедший с апломбом возвращать команде менталитет победителя - на деле (пассивная игра от обороны) и на словах, навязывает менталитет середняка. (
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Vitamin_B
ну это 25 побед и 1 ничья. Ну посмотрим, посмотрим
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Сергей Петлин
Ответ U
После четырех туров чемпионские амбиции только у Спартака. А так нормально целеполагание.
Ювентус - топ-клуб и должен бороться за скудетто всегда и заявлять об этом в любой момент, уж тем более в начале сезона. А это дно на тренерском мостике внушило даже игрокам, что 4-е место - наш уровень. По-твоему это нормально? И его слова о 4-м месте не просто слова, а руководство к действию. Он с самого начала говорит о зоне ЛЧ и будет доволен ею. Гнать его нужно за одни только слова, не говоря про тошнотворную игру, где результат делают игроки с помощью индивидуальных действий вопреки физруку, а не за счет поставленной игры или тренерского гения.
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Kubinec_
Ответ Сергей Петлин
Как же он надоел своей четвёркой..
это суровая реальность. состав не тянет выиграть скудетто
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Kubinec_
Ответ Сергей Петлин
Ювентус - топ-клуб и должен бороться за скудетто всегда и заявлять об этом в любой момент, уж тем более в начале сезона. А это дно на тренерском мостике внушило даже игрокам, что 4-е место - наш уровень. По-твоему это нормально? И его слова о 4-м месте не просто слова, а руководство к действию. Он с самого начала говорит о зоне ЛЧ и будет доволен ею. Гнать его нужно за одни только слова, не говоря про тошнотворную игру, где результат делают игроки с помощью индивидуальных действий вопреки физруку, а не за счет поставленной игры или тренерского гения.
я последний кто будет дефать Аллегри, но когда за все ТО клуб покупает одного Веа (из-за своих же косяков со штрафом), то трудно на что-то серьезное рассчитывать )
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Cash_flow
Аллегри легенда цеха
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Сергей Петлин
Ответ Kubinec_
я последний кто будет дефать Аллегри, но когда за все ТО клуб покупает одного Веа (из-за своих же косяков со штрафом), то трудно на что-то серьезное рассчитывать )
У нас есть состав сыграть в 4-3-3 например, от себя, задавить соперника. Но когда мы играем 5-3-2 от обороны с игроками на несвойственных для них позиций, то конечно мы будем в лучшем случае в четвёрке..
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Заяцволк
Ответ Сергей Петлин
Кальмофизрук довёл болельщиков до того, что они с ним согласны по поводу попадания в зону ЛЧ)))
Да кто согласен-то ? ) Только Расим согласен, и ещё Половник Демьянов был дикий фанат Аллегри ) Ну и Владимир тут ниже, трое всего-то ))
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Fazy10
юве за счастье считает в топ 3 попасть. , дожили
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