Аллегри про 3:1 с «Лацио»: «Доволен победой и игрой, Кьеза провел свой лучший матч за «Юве», возможно. Наша цель – 76 очков, достаточно для попадания в ЛЧ, думаю»

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Лацио».

В 4-м туре Серии А « » обыграл «Лацио» со счетом 3:1.

«Федерико [ ] играет немного ближе [к ] и прекрасно создает для него более выгодные моменты. Думаю, что сегодня Кьеза провел свой лучший матч за «Ювентус» с точки зрения техники, внимания и интенсивности. Он работает и совершенствуется.

Я доволен тем, как мы играли, победой и поведением тех, кто в ней поучаствовал. Атмосфера была великолепной, болельщики поддерживали нас, даже когда мяч был у « », поэтому я счастлив. Нужно быть ближе к реальности, наша цель – финишировать в первой четверке, так что сейчас мы превосходим ожидания

Мы представляли уровень «Лацио», и оставлять пространство было бы опасно. Ребята были агрессивны с самого начала, мы оставались сплоченными и владели мячом. Мы ничем не рисковали – возможно, в двух-трех моментах, но в целом мы сработали хорошо.

Нужно понимать, что финишировать в первой четверке в этом сезоне будет очень тяжело. Есть большая конкуренция. «Наполи», «Интер» и «Милан» выше остальных, мы сделаем все возможное, чтобы остаться [в четверке] до декабря, а затем попробуем прибавить. Наша цель – набрать 76 очков, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Думаю, этого будет достаточно, но посмотрим. Неучастие в Лиге чемпионов в этом сезоне сказывается на нас технически и экономически, возможность пройти квалификацию будет жизненно важна», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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