Салах забил или сделал ассист в 11 матчах АПЛ подряд. Сегодня – два паса в игре с «Вулвс»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Вулверхэмптон Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах продлил серию с результативными действиями в АПЛ до 11 матчей.

Сегодня вингер «Ливерпуля» отдал два голевых паса в игре 5-го тура с «Вулверхэмптоном» (3:1).

В последний раз египтянин завершал игру чемпионата Англии без очков по системе «гол+пас» 26 апреля. С тех пор он забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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rigobersong
Сдулся🐓
Надо продавать в СА🐓
У него уже нет мотивации🐓
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Liquidozz
Даже 3 на самом деле.
+27
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Отец Абду
Когда то говорили игрок одного сезона, а на самом деле получается игрок каждого матча...
+11
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Eridan
Надо подавать апелляцию, чтобы гол Элиотта на него переписали. Тогда будет заслуженных 3 ассиста
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ригоберке,а то он заблокировал:Так ты же сам такое писал что сейчас продать его за большие деньги в СА будет удачей
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corazón blanco
Салах - превосходен, рад, что он остался и продолжает тащить Ливерпуль - легенда мерсисайдцев.
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Трент 66
Ответ rigobersong
Сдулся🐓 Надо продавать в СА🐓 У него уже нет мотивации🐓
У Салаха отменное здоровье, в СА он и в 36 побегает.
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Patriarkh Kirill
Рано Салаху в СА, он должен ещё радовать нас.
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Artūras Grigas
Если тут речь про Сала ( учитесь правильно писать фамилии ) то , надо ему записать три ( гол Эллиота ( какие то тупые записали как ОГ ) ) асиста.
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Artūras Grigas
Ответ Eridan
Надо подавать апелляцию, чтобы гол Элиотта на него переписали. Тогда будет заслуженных 3 ассиста
Согласен на все 100%.
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