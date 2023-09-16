Салах забил или сделал ассист в 11 матчах АПЛ подряд. Сегодня – два паса в игре с «Вулвс»

Мохамед Салах продлил серию с результативными действиями в АПЛ до 11 матчей.

Сегодня вингер « » отдал два голевых паса в игре 5-го тура с « » (3:1).

В последний раз египтянин завершал игру чемпионата Англии без очков по системе «гол+пас» 26 апреля. С тех пор он забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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