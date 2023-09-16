Жезуш о Неймаре после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Один из лучших в мире. По технике он на ином уровне»

Теги Лига чемпионов Азии Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жорже Жезуш Аль-Рияд Футбол

Жорже Жезуш высоко оценил игру Неймара в дебютном матче за «Аль-Хилаль».

Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилалем» и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.

«Неймар – один из лучших игроков мира. Он показал, что с точки зрения техники находится на ином уровне.

Я выпустил его на 30 минут, потому что он был в сборной Бразилии и вернулся за день до матча. Он уже думает о матче [азиатской] Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля».

18 сентября саудовский клуб сыграет против «Навбахора» в Лиге чемпионов Азии.

Неймар наконец дебютировал в Саудовской Аравии – и сразу ассист на Малкома

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5 комментариев

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Edwin_Hubble
Слишком крут Ней для пустыни(
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SHERLS
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Сделал ассист,организовал 2 гола,заработал пенальти и всё за 30 минут -это просто уникум,а не Неймар!!!Болельщики очень довольны!!!
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Hella black
Будем откровенны,для Неймара чемп СА,это не тоже самое что для Роналду 🥴
Ней совершенно на другом уровне,как в плане техники,так и в плане футбольного мышления ! Это просто другой уровень.
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Геннадий Тимченко
Ответ Hella black
Будем откровенны,для Неймара чемп СА,это не тоже самое что для Роналду 🥴 Ней совершенно на другом уровне,как в плане техники,так и в плане футбольного мышления ! Это просто другой уровень.
если он будет почаще выходить на поле - пока на фоне слабого соперника ничем себя не проявил... тренер сказал эти слова, чтобы хоть как-то заинтересовать Неймара выходить на поле чаще
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