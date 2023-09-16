Жезуш о Неймаре после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Один из лучших в мире. По технике он на ином уровне»
Жорже Жезуш высоко оценил игру Неймара в дебютном матче за «Аль-Хилаль».
Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилалем» и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.
«Неймар – один из лучших игроков мира. Он показал, что с точки зрения техники находится на ином уровне.
Я выпустил его на 30 минут, потому что он был в сборной Бразилии и вернулся за день до матча. Он уже думает о матче [азиатской] Лиги чемпионов», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля».
18 сентября саудовский клуб сыграет против «Навбахора» в Лиге чемпионов Азии.
Неймар наконец дебютировал в Саудовской Аравии – и сразу ассист на Малкома
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Ней совершенно на другом уровне,как в плане техники,так и в плане футбольного мышления ! Это просто другой уровень.