Жезуш о Неймаре после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Один из лучших в мире. По технике он на ином уровне»

Жорже Жезуш высоко оценил игру Неймара в дебютном матче за «Аль-Хилаль».

Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между « » и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.

«Неймар – один из лучших игроков мира. Он показал, что с точки зрения техники находится на ином уровне.

Я выпустил его на 30 минут, потому что он был в сборной Бразилии и вернулся за день до матча. Он уже думает о матче [азиатской] чемпионов», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля».

18 сентября саудовский клуб сыграет против «Навбахора» в Лиге чемпионов Азии.

Неймар наконец дебютировал в Саудовской Аравии – и сразу ассист на Малкома

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