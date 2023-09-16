Неймар после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Очень рад. Спасибо болельщикам за дань уважения»
Неймар высказался после дебюта за «Аль-Хилаль».
Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилалем» и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.
«Так рад дебюту с победой... Спасибо болельщикам за дань уважения 🙏💙», – написал Неймар.
Неймар наконец дебютировал в Саудовской Аравии – и сразу ассист на Малкома
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🥴 Кринжовый замкнёт на штанге и понеслось,новости одна за другой на главной ! А что тут не так ? Лицом не вышел ? Ботокса маловато ? Или скулит не так как надо ?