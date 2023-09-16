Неймар после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Очень рад. Спасибо болельщикам за дань уважения»

Неймар высказался после дебюта за «Аль-Хилаль».

Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между « » и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.

«Так рад дебюту с победой... Спасибо болельщикам за дань уважения 🙏💙», – написал Неймар.

Неймар наконец дебютировал в Саудовской Аравии – и сразу ассист на Малкома

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS