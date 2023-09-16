Неймар после дебюта за «Аль-Хилаль»: «Очень рад. Спасибо болельщикам за дань уважения»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль соцсети Аль-Рияд Футбол

Неймар высказался после дебюта за «Аль-Хилаль».

Вчера нападающий вышел на замену на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилалем» и «Аль-Риядом» (6:1) и сделал голевую передачу на Малкома.

«Так рад дебюту с победой... Спасибо болельщикам за дань уважения 🙏💙», – написал Неймар.

Неймар наконец дебютировал в Саудовской Аравии – и сразу ассист на Малкома

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4 комментария

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Hella black
Аль Досари оформил трёху,Sports где news 📰 на главной ?
🥴 Кринжовый замкнёт на штанге и понеслось,новости одна за другой на главной ! А что тут не так ? Лицом не вышел ? Ботокса маловато ? Или скулит не так как надо ?
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Плевал я
Кайфуй. Теперь не надо стимулировать травмы на своё день рождения
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Zed_patriot
по глазам всё видно
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Кирл
в нашей жизни деньги решают всё!!!
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