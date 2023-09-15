Малком забил 7 голов и сделал 2 ассиста за 9 игр в «Аль-Хилале»

Малком забил за «Аль-Хилаль» 7-й гол – «Аль-Рияду».

На 83-й минуте игры 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии (6:1) полузащитник, получив передачу от сделал счет 4:0.

Всего у бывшего футболиста « » 7 голов и 2 результативных паса за 9 матчей в составе нового клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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