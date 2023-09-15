Малком забил 7 голов и сделал 2 ассиста за 9 игр в «Аль-Хилале»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Аль-Рияд Футбол

Малком забил за «Аль-Хилаль» 7-й гол – «Аль-Рияду».

На 83-й минуте игры 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии (6:1) полузащитник, получив передачу от Неймара, сделал счет 4:0.

Всего у бывшего футболиста «Зенита» 7 голов и 2 результативных паса за 9 матчей в составе нового клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Человек1991
Не удивительно , как я и говорил Малком самый топовый трансфер пустынной медиалиги , 26 лет моложе всех перешедших на 5-10 лет , и сильно играет на данный момент , в прошлом сезоне 26 голов 10 голевых , Топ 15 мира по системе гол+пас .
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+4
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Дмитрий9779
Малком молодец,показывает класс там где играет,эх,если бы не травмы в Зените.Вобшем топ игрок.
+4
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Матвей Суицидин
думаю, у Малкома отличная мотивация доказать, что он не хуже Неймара на данный момент. тем более из СА наверняка в сборную будут вызывать
+3
-2
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Авраам Линкольн
Ответ SHERLS
Прежде чем писать всякую ересь ,нужно думать головой.
совет верный, только сам его научись придерживаться
+1
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SHERLS
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Я бы сказал так ,за 30 минут игры с Неймаром-4-четыре гола ,ай да Неймар!!!
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Gibraltar
Красава ⭐️⭐️
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