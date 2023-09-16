Булыкин о «Динамо» и 1:1 с «Пари НН»: «Футбол не прощает расслабленность и потерю концентрации»

Дмитрий Булыкин оценил ничью «Динамо» с «Пари НН» (1:1) в Мир РПЛ.

— Мне понравился матч. Хорошо играли. «Динамо» забило в начале игры, правда, пенальти какой-то непонятный, но это больше ошибка защитника « ».

Не понравилось, что «Динамо» не дожало и на последних минутах пропустило контратаку. К тому же шесть человек из «Пари НН» бежали против четырех защитников «Динамо». Это явно претензии к обороне бело-голубых.

«Пари НН» — молодцы, бились до конца и смогли увезти очко. «Динамо» — грозная команда, и все сейчас настраиваются на нее. Думаю, бело-голубые разочарованы одним очком, потому что моментов у их ворот особо не было. Футбол не прощает расслабленность и потерю концентрации.

— Что думаете по поводу игры новичков «Динамо» — Чавеса и Бителло?

— У них хороший уровень, но обоим еще нужно совершать правильные действия. Они еще должны адаптироваться в течение двух матчей, а потом показывать игру. Новички должны принимать основные решения в матче, – сказал экс-форвард « ».

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