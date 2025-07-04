Лавров поздравил министра иностранных дел Саудовской Аравии с победой «Аль-Хилаля» над «Ман Сити» в 1/8 клубного ЧМ

Сергей Лавров поздравил коллегу из Саудовской Аравии с победой «Аль-Хилаля».

Саудовский клуб обыграл «Ман Сити » в 1/8 финала клубного чемпионата мира со счетом 4:3.

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в четверг вечером прибыл с официальным визитом в Россию, где намерен обсудить укрепление двусторонних отношений.

«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», – сказал министр иностранных дел России.