Лавров поздравил министра иностранных дел Саудовской Аравии с победой «Аль-Хилаля» над «Ман Сити» в 1/8 клубного ЧМ
Сергей Лавров поздравил коллегу из Саудовской Аравии с победой «Аль-Хилаля».
Саудовский клуб обыграл «Ман Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира со счетом 4:3.
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в четверг вечером прибыл с официальным визитом в Россию, где намерен обсудить укрепление двусторонних отношений.
«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда «Аль-Хиляль» победила «Манчестер Сити» со счетом 4:3.
Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч, так что победа заслуженная», – сказал министр иностранных дел России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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