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«Атлетико» продал Рикельме «Бетису» за 18 млн евро. Родриго подписал контракт до 2030-го

«Атлетико» продал Родриго Рикельме в «Бетис».

Сообщалось, что сумма трансфера составляет около 18 млн евро. Мадридцы также получат определенный процент от суммы перепродажи испанца.

Контракт Рикельме с «Бетисом» рассчитан до 2030 года. 

Родриго является воспитанником «Атлетико», игрок присоединился к академии в 2010 году. За основную команду он провел 75 матчей.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Атлетико»
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