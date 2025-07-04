«Атлетико» продал Рикельме «Бетису» за 18 млн евро. Родриго подписал контракт до 2030-го

«Атлетико» продал Родриго Рикельме в «Бетис».

Сообщалось , что сумма трансфера составляет около 18 млн евро. Мадридцы также получат определенный процент от суммы перепродажи испанца.

Контракт Рикельме с «Бетисом » рассчитан до 2030 года.

Родриго является воспитанником «Атлетико », игрок присоединился к академии в 2010 году. За основную команду он провел 75 матчей.